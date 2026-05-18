DITTO กำไรแตะ 160 ล.-คว้างานใหม่ มูลค่า 4.3 พันล้านบาท

ดิทโต้ (ประเทศไทย) อวดกำไรกำไรแตะ 160 ล้านบาท พร้อม คว้าโครงการสวนสัตว์ใหม่ระยะที่ 2 มูลค่า 4.3 พันล้านบาท ดัน Backlog พุ่ง 5.3 พันล้านบาท ย้ำตั้งเป้าโต 15 - 20% เผยผ่านการรับรองจาก CAC ระดับ 2 ดาว
นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการ DITTO และบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ว่า ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 /2569 มีรายได้จากการขายและบริการ 918.61 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้จากการขายและบริการ 745.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 173.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 23% โดยมีกำไรสุทธิ 159.38 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 146.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.97 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 9%
แม้ในไตรมาสแรกของปีนี้เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก สงครามตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านกับสหรัฐมีการปิดช่องแคบฮอร์มุช ทำให้ต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงภาระหนี้ครัวเรือนของไทยยังคงกดดันกำลังซื้อภายในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมผันผวนและมีแนวโน้มชะลอตัว
อย่างไรก็ตามแม้จะมีวิกฤติต่างๆ แต่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยเฉพาะศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระบบคลาวด์( Cloud) และเทคโนโลยีประดิษฐ์ (AI) ของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงความต้องการด้านการจัดเก็บข้อมูลระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย มีโอกาสในการขยายโครงการและบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
นายฐกร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 ซึ่งมีกลุ่มบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 2 คลอง 6 กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) มูลค่าโครงการ จำนวน 4,335 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัท ดิทโต้ สัดส่วน 55% บริษัท TEAMG และพันธมิตรกลุ่มบริษัทก่อสร้าง 45% ผลจากการที่ DTTO ได้รับสัญญาในโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 2 คลอง 6 ทำให้บริษัทมีงานที่ได้รับคำสั่งซื้อหรือมีการลงนามสัญญาไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มูลค่ารวม 5,311.56 ล้านบาท
“จากผลกำไรใน Q1/2569 สะท้อนว่าแม้ในยามที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคงผันผวนและฟื้นตัวอย่างช้าๆ แต่สำหรับ DITTO ยังรักษาระดับการเติบโตไม่น้อยกว่าเดิม ด้วยกลยุทธ์เฉลี่ยความเสี่ยงด้วยการกระจายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ไม่เน้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะเห็นว่าลูกค้า DITTO มีทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ และยังกระจายความเสี่ยงไปหลายๆธุรกิจ มีธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงสร้างรายได้จากลุ่มลูกค้าใหม่ๆด้วย ดังนั้นแม้เศรษฐกิจไม่ดีแต่ก็ยังรักษาระดับการเติบโตได้ ซึ่งผลประกอบการที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจ และเชื่อมั่นว่าในปีนี้ทั้งปี DITTO ยังจะรักษาระดับการเติบโตเฉลี่ย 15-20% ตามเป้าที่ตั้งไว้” นายฐกรกล่าว
นายฐกรกล่าวอีกว่า ล่าสุด DITTO ผ่านการรับรองจากโครงการแนวร่วมต่อต้านคอรัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC ) โดยได้รับรางวัลระดับ 2 ดาว ร่วมกับบริษัทชั้นนำ 13 บริษัท ทั้งที่ DITTO ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นครั้งแรก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และยึดมั่นในหลักจริยธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน