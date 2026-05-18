SAWAD ทำกำไรงวดนี้ 1,457 ล้านบาท

ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 โชว์ศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 4,901 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยและรายได้จากการขายประกันภัย สะท้อนการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง ควบคู่กับการบริหารต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2569 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,457 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.03 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 4,901 ล้านบาท ปัจจัยสนับสนุนสำคัญในไตรมาสนี้ มาจากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ย ซึ่งอยู่ที่ 4,205 ล้านบาท สะท้อนการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อจำนำทะเบียนภายใต้กรอบการเติบโตที่เน้นคุณภาพ ขณะเดียวกันรายได้จากการขายประกันอยู่ที่ 356 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการต่อยอดฐานลูกค้าสินเชื่อผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ
สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทมุ่งเดินหน้ากลยุทธ์ “Selective Growth” หรือการเติบโตอย่างเลือกสรร พร้อมเดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อจำนำทะเบียน ซึ่งเติบโตร้อยละ 8.19 ปีต่อปีในไตรมาส 1/2569 และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 73.03 ของพอร์ตสินเชื่อรวม โดยในช่วงที่เหลือของปี บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการคัดเลือกประเภทหลักประกัน กลุ่มอาชีพของลูกค้า และพื้นที่ให้บริการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม พร้อมลุยขยายธุรกิจนายหน้าประกันภัย ด้วยการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับฐานลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศเพื่อรองรับตลาดที่กำลังเติบเติบโต เช่น ประกันภัยรถยนต์ EV และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ตลอดจนการเสริมความแข็งแกร่งของช่องทางดิจิทัลในโครงการ e-KYC, Mobile Lending Platform และระบบ Loan Management System เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุน และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2569
SAWAD มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง Responsible Lending ที่ให้ความสำคัญกับการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ลูกค้า และสังคมในระยะยาว โดยนางสาวธิดากล่าวทิ้งท้ายว่า “บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยไม่เพียงเพื่อการสร้างผลกำไรเท่านั้น แต่ยังต้องการมีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้า และสนับสนุนโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินในสังคมไทยอย่างยั่งยืน”
