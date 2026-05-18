SA รุกตลาด Solar System รับดีมานด์พลังงานสะอาด

ไซมิส แอสเสท เดินหน้ารุกตลาด Solar System ผ่านบริษัทในเครือ “ไซมิส เทคโนโลยี” รับกระแสความต้องการใช้พลังงานสะอาดและมาตรการภาษีสนับสนุนการติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับบ้านอยู่อาศัย นำเสนอ 2 แพ็กเกจโซลาร์เซลล์ราคาพิเศษ ได้แก่ “Smart Package – Huawei” และ “Premium Package – FoxESS with Optimizer” พร้อมบริการครบวงจรตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมาย ไปจนถึงบริการหลังการขายโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับประกันสูงสุด 30 ปี ตามประเภทสินค้าและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2569
นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขานรับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ผ่านมาตรการภาษีสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ Solar Rooftop สำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้ออุปกรณ์และติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ภาครัฐกำหนด โดยบริษัทฯ มองว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้ประชาชนหันมาสนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์มากขึ้น ท่ามกลางแนวโน้มค่าไฟฟ้าและความต้องการใช้พลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน บริษัท ไซมิส เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SA พร้อมให้บริการ Solar System แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา สำรวจหน้างาน ออกแบบระบบให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของแต่ละบ้าน วางแผนการลงทุน ดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมาย ไปจนถึงบริการหลังการขายโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้ลูกบ้านและลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ง่ายขึ้น และช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
สำหรับโปรโมชั่น Solar System ครั้งนี้ บริษัทฯ นำเสนอ 2 แพ็กเกจราคาพิเศษ ได้แก่
Smart Package – Huawei
ระบบขนาด 3.66 kW / 1 Phase จากราคา 126,500 บาท เหลือ 115,000 บาท
ระบบขนาด 4.88 kW / 1 Phase จากราคา 162,800 บาท เหลือ 148,000 บาท
ระบบขนาด 4.88 kW / 3 Phase จากราคา 176,000 บาท เหลือ 160,000 บาท
ระบบขนาด 9.76 kW / 3 Phase จากราคา 277,200 บาท เหลือ 252,000 บาท
Premium Package – FoxESS with Optimizer
อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยี Optimizer ที่ช่วยให้ระบบทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีแพ็กเกจราคาพิเศษ ดังนี้
ระบบขนาด 3.66 kW / 1 Phase จากราคา 141,900 บาท เหลือ 129,000 บาท
ระบบขนาด 4.88 kW / 1 Phase จากราคา 176,000 บาท เหลือ 160,000 บาท
ระบบขนาด 4.88 kW / 3 Phase จากราคา 191,400 บาท เหลือ 174,000 บาท
ระบบขนาด 9.76 kW / 3 Phase จากราคา 297,000 บาท เหลือ 270,000 บาท
ทั้งนี้ แพ็กเกจดังกล่าวมาพร้อมบริการสำรวจหน้างาน ออกแบบระบบ และประเมินการใช้ไฟเบื้องต้นโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ลูกค้าเลือกระบบที่เหมาะสมกับงบประมาณ พื้นที่ติดตั้ง และพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าจริง โดยโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2569
“การลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทั้งในด้านต้นทุน เทคโนโลยี และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ขณะเดียวกันยังช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า เพิ่มมูลค่าให้กับบ้านและอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด บริษัทฯ จึงมุ่งให้บริการ Solar System แบบครบวงจร เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับระบบที่เหมาะสม คุ้มค่า และตอบโจทย์การใช้งานจริงมากที่สุด” นางสุนันทากล่าว