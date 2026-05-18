SKY กวาดรายได้ 2.8 พันล้านบาท

"สกาย กรุ๊ป" ปั๊มรายได้รวม 2,784 ล้านบาท เติบโต 17% และกำไรสุทธิ 300 ล้านบาท โตพุ่ง 47% ธุรกิจ Aviation Tech ในสนามบินยังแกร่ง หลังสายการบินเปลี่ยนเส้นทาง เบนเข็มใช้ไทยเป็นฮับเชื่อมต่อการเดินทาง หนุนยอดผู้โดยสารเพิ่ม ด้านธุรกิจในเครือ “เมทเธียร์-โปรอินไซด์” ลุยรับโปรเจกต์ใหม่ดันรายได้โตต่อเนื่อง พร้อมโชว์แบ็กล็อกแกร่งกว่า 25,000 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ยาวถึง 6-7 ปี สร้างฐานการเติบโตระยะยาว
นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เปิดเผยว่า ช่วงไตรมาส 1/69 (ม.ค.-มี.ค. 2569) สกาย กรุ๊ป สามารถทำรายได้รวม 2,784 ล้านบาท เติบโตขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และผลกำไรสุทธิที่ 300 ล้านบาท หรือเติบโตถึง 47% (YoY) โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจากกลุ่มธุรกิจ Aviation Tech as a Service ซึ่งยังคงมีศักยภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกประเทศที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสแรก ทำให้กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการการบิน เช่น ระบบสแกนใบหน้าขึ้นเครื่อง (Biometric) ระบบเช็คอินและออกบัตรโดยสาร (CUPPS) และโครงการให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ที่ให้บริการในสนามบินมีการขยายตัวตามไปด้วย
“ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายทางการบินที่สำคัญ โดยพบว่าสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางมาแวะพักและเชื่อมต่อการเดินทางที่ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้น หลังเกิดสถานการณ์ในตะวันออกกลางในช่วงเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานต่างๆ ในภาพรวมขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนจากจำนวนผู้โดยสารในสนามบินภายใต้การกำกับของกรมท่าอากาศยาน (DOA) ที่เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 15% (YoY) และท่าอากาศยานไทย (AOT) ที่เพิ่มขึ้น 8% (YoY) ซึ่งไม่เพียงแต่ตอกย้ำศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการบินของไทย แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้กลุ่มธุรกิจ Aviation Tech ของ SKY สามารถรับรู้รายได้อย่างแข็งแกร่งตามจำนวนผู้โดยสาร” นายสิทธิเดช กล่าว
ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทย่อยในเครือสกาย กรุ๊ป ยังคงสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นำโดยบริษัท เมทเธียร์ จำกัด (Metthier) ผู้ให้บริการด้าน Smart Facility Management ที่บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งกำลังขยายฐานลูกค้าภาคเอกชน และรุกบริการรูปแบบใหม่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT-SI) ภายใต้บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIS ยังคงเดินหน้าประมูลโครงการใหม่และส่งมอบงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงธุรกิจ Contact Center โดยบริษัท สกาย ซีซี จำกัด ที่ยกระดับศักยภาพการแข่งขันด้วยการนำเทคโนโลยี AI และ Large Language Model (LLM) เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
นายสิทธิเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวโน้มการดำเนินงานในไตรมาส 2/69 ทาง SKY ยังคงมุ่งเน้นการสร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่งผ่านโครงสร้างรายได้ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบสัมปทาน (Concession), รายได้ประจำจากการให้บริการรายเดือน (Recurring Revenue), และรายได้จากโครงการ (Project Based) เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย ณ สิ้นไตรมาส 1/69 บริษัทได้เข้าทำสัญญาใหม่และมีงานที่อยู่ระหว่างรอส่งมอบสัญญาในอนาคต (Backlog) ทั้งหมดกว่า 25,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้กลับเข้าสู่บริษัทในอีก 6-7 ปีข้างหน้า และจะเป็นรากฐานสำคัญในการรองรับการเติบโตในระยะยาว