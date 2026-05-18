LH Bank เสริมแกร่งลูกค้า จัดสัมมนามุมมองทองคำ ค่าเงิน และอัตราดอกเบี้ย รับมือตลาดผันผวน

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank เปิดงานสัมมนา “Higher Yields or Higher Gold? Markets at Crossroads: FX, Rates, and Gold” เสริมแกร่งลูกค้าให้พร้อมรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยมี ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก นางสาวฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางราคาทองคำ และนายจักรวาล จักรวาลวิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและการลงทุน LH Bank ร่วมแบ่งปันมุมมองภาพรวมเศรษฐกิจ แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน และทิศทางอัตราดอกเบี้ย
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ LH Bank ที่ส่งมอบบริการทางการเงินที่มีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม จัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569