อายุงานน้อย สมัครบัตรกดเงินสดที่ไหนได้บ้าง รู้ก่อนสมัครบัตร

หลายคนที่เพิ่งเริ่มต้นวัยทำงานหรือเพิ่งย้ายที่ทำงานใหม่ อาจจะมีความกังวลใจเรื่องอายุงานที่ยังไม่ผ่านโปรหรือเพิ่งทำได้ไม่นาน แต่อยู่ ๆ ก็มีเหตุฉุกเฉินให้ต้องใช้เงินก้อนกะทันหัน ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าถ้าอายุงานน้อยขนาดนี้ จะสามารถทำเรื่องยื่นสมัครบัตรกดเงินสดได้ผ่านหรือไม่ แล้วมีสถาบันการเงินหรือธนาคารไหนบ้างที่เปิดโอกาสให้คนที่เพิ่งเริ่มงานใหม่เข้าถึงแหล่งเงินทุนสำรอง วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวและเงื่อนไขเบื้องต้นมาฝาก เพื่อให้เราทุกคนเตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจยื่นเอกสาร จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ลองมาติดตามอ่านกันได้เลยในบทความนี้
รวมบัตรกดเงินสดสำหรับคนอายุงานน้อย
เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดหมุนเวียน การสมัครบัตรกดเงินสดถือเป็นทางออกที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างดีเยี่ยม แต่ด้วยเงื่อนไขด้านอายุงาน อาจทำให้หลายคนสับสนว่าควรเลือกที่ไหนดี เราจึงได้รวบรวมตัวเลือกที่น่าสนใจและเปิดกว้างสำหรับผู้ที่มีอายุงานยังไม่เยอะ เพื่อให้เราสามารถเปรียบเทียบเงื่อนไขและเลือกบัตรที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างตรงจุดมากที่สุด
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
หากกำลังมองหาตัวเลือกที่สมัครง่ายและเป็นมิตรกับคนเริ่มงานใหม่มากที่สุด ต้องยกให้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส เพราะจุดเด่นที่ทำให้หลายคนประทับใจคือกำหนดอายุงาน 1 เดือนขึ้นไปก็สามารถยื่นสมัครบัตรกดเงินสดได้แล้ว ไม่ต้องรอให้ผ่านโปรก็มีเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ถือเป็นสถาบันการเงินที่เข้าใจมนุษย์เงินเดือนอย่างแท้จริง ตอบโจทย์คนที่ต้องการความรวดเร็วและไม่อยากยุ่งยากเรื่องเอกสาร
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์
สำหรับผู้ที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยกระดับความคุ้มค่าขึ้นไปอีกขั้น โดยยังคงจุดเด่นเรื่องเงื่อนไขอายุงานที่ใจกว้างสุด ๆ เพียงอายุงาน 1 เดือนขึ้นไปก็สามารถทำเรื่องสมัครบัตรกดเงินสดใบนี้ได้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินก้อนใหญ่ไว้หมุนเวียน
บัตรกดเงินสด KTC PROUD
สำหรับใครที่สนใจอยากสมัครบัตรกดเงินสดใบนี้อาจจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขเรื่องอายุงานกันสักนิด เพราะโดยทั่วไปมักจะกำหนดอายุงานอยู่ที่ประมาณ 4-6 เดือนขึ้นไป หรือต้องผ่านการทดลองงานแล้ว จึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาได้ หากเราเพิ่งเริ่มงานใหม่ได้ไม่นานอาจจะต้องรอเวลาอีกสักระยะเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด
บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส
หากมีความต้องการสมัครบัตรกดเงินสดตัวนี้ เงื่อนไขด้านอายุงานของทางธนาคารจะมีการพิจารณาที่ค่อนข้างรัดกุม โดยส่วนใหญ่จะเปิดรับผู้สมัครที่มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือน หรือบางกรณีอาจต้องมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป โดยการพิจารณาอนุมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารและประวัติทางการเงินของเราเป็นหลัก
บัตรเงินด่วน Xpress Cash
สำหรับผู้ที่วางแผนจะสมัครบัตรกดเงินสดใบนี้ ข้อกำหนดเรื่องอายุงานถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ธนาคารใช้ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ โดยทั่วไปแนะนำให้มีอายุงานขั้นต่ำประมาณ 6 เดือนขึ้นไป หรือต้องแสดงหลักฐานรายได้ที่สม่ำเสมอ
บัตรกดเงินสด CardX SPEEDY CASH
หากเราอยากสมัครบัตรกดเงินสดใบนี้อาจจะต้องเช็กคุณสมบัติให้ดีก่อน เพราะทางสถาบันการเงินมักจะกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีอายุงานและผ่านการทดลองงานแล้ว หรือมีอายุงานราว ๆ 4-6 เดือนขึ้นไป เพื่อเป็นการยืนยันสถานะการทำงานที่มั่นคง แม้คนที่มีอายุงานน้อยจะสามารถลองยื่นสมัครได้ แต่ผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับนโยบายของสถาบันการเงิน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและมีโอกาสที่เอกสารจะไม่ผ่านเกณฑ์
บัตรกดเงินสด KKP CASH CARD
สำหรับเงื่อนไขการเข้าถึงหรือการสมัครบัตรกดเงินสดของเจ้านี้ จะมีการกำหนดอายุงานของผู้สมัครไว้อย่างชัดเจน โดยส่วนใหญ่มักจะพิจารณาผู้ที่มีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือน ถึง 6 เดือนขึ้นไป เพื่อลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อ
สรุป
เราทุกคนคงจะเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าข้อจำกัดเรื่องอายุงานมีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อของแต่ละแห่งอย่างมาก หากเราเพิ่งเริ่มทำงานและต้องการมีแหล่งเงินทุนสำรองไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินแบบเร่งด่วน การตัดสินใจยื่น สมัครบัตรกดเงินสดของยูเมะพลัสถือเป็นทางออกที่ตอบโจทย์ เพียงอายุงาน 1 เดือนขึ้นไป และเป็นพนักงานประจำรายได้ 7,000 บาท ก็สมัครได้ อนุมัติวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท วงเงินสูงสุด 5 เท่า ของรายได้* (*ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท) ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ไม่กดไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ก็สามารถยื่นกู้ได้ ไม่ต้องรอลุ้นนานให้เหนื่อยใจ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบัตรกดเงินสดและสนใจสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดในเว็บไซต์ได้เลย https://www.umayplus.com/cashcard/applyform
*อัตราดอกเบี้ย 19.8% - 25% ต่อปี, กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว, ดูเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ยูเมะพลัส