AQUA โชว์ผลงาน Q1/69 รายได้รวม 417.67 ล้าน ธุรกิจอาหารขึ้นแท่นรายได้หลัก ดัน EBITDA พุ่งเกือบ 3 เท่า

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 เติบโตอย่างโดดเด่นด้วยรายได้รวม 417.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 351.08% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมกำไรขั้นต้น 103.68 ล้านบาท และ EBITDA รวม 96.39 ล้านบาท เติบโต 196%
โดยแบ่งเป็นรายได้ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 330.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79 ของรายได้รวม จากการรับรู้รายได้เต็มไตรมาสภายหลังการควบรวมกิจการ สะท้อนถึงการขยายตัวของฐานรายได้และศักยภาพในการสร้างผลกำไรที่แข็งแกร่ง เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถด้านรายได้และการทำกำไรของกลุ่มบริษัท
ด้านกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการยังคงแสดงความสามารถในระดับสูง ด้วยรายได้รวม 66.72 ล้านบาท พร้อมกำไรขั้นต้น 62.84 ล้านบาท สะท้อนคุณภาพรายได้จากสัญญาระยะยาวและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
ขณะที่กลุ่มธุรกิจสถานบำบัดและฟื้นฟู มีรายได้รวม 13.85 ล้านบาท โดยอัตราการเข้าพักของผู้เข้าบำบัด (Occupancy Rate) ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังเริ่มดำเนินธุรกิจเต็มรูปแบบ จากการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการรักษาสู่ระดับสากล ผ่านทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากต่างประเทศ
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมรวมทั้งสิ้น 59.37 ล้านบาท
AQUA เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจอาหารผ่าน “เอฟเอบี ฟู้ดส์ โฮลดิ้ง” (FAB)
ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจร้านอาหารของ AQUA ดำเนินการภายใต้ “บริษัท เอฟเอบี ฟู้ดส์ โฮลดิ้ง จำกัด (FAB)” ประกอบด้วยแบรนด์ร้านอาหารดังได้แก่ ส้มตำเจ๊แดง ยามะจัง ซานตาเฟ่ สเต็ก โนมิมาโช และท็อป ซีเคร็ท รวมทั้งสิ้น 140 สาขา ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากการปรับกลยุทธ์ด้านเมนู โปรโมชั่น และการสื่อสารการตลาดให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นควบคู่กับการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ที่ชัดเจนในแต่ละกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการปิดสาขาที่ไม่ทำกำไร การปรับแผนจัดหาวัตถุดิบ และการปิดครัวกลาง ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าขยายฐานรายได้ผ่านโครงการ FAB Avenue พร้อมเปิดตัวร้าน Top Secret Ramen และ Top Secret Café เพื่อต่อยอดฐานลูกค้าไลฟ์สไตล์และกลุ่มคนรักยานยนต์ โดยในไตรมาส 2 บริษัทฯ มีแผนนำแบรนด์หลักอย่าง ส้มตำเจ๊แดง ยามะจัง และซานตาเฟ่ เข้ามาขยายบริการเพิ่มเติมภายในโครงการ เพื่อยกระดับ FAB Avenue ให้เป็นศูนย์รวมร้านอาหารครบวงจร
เดินหน้าสร้างสมดุลรายได้ หนุนการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 สะท้อนการปรับโครงสร้างธุรกิจของ AQUA ที่เริ่มเห็นผลชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ เช่น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการ ควบคู่กับธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงอย่างกลุ่มร้านอาหารและธุรกิจสุขภาพ
กลยุทธ์การบริหารพอร์ตธุรกิจที่เน้นทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การควบคุมต้นทุน การขยายฐานลูกค้า และการสร้างแบรนด์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันรายได้และผลกำไรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสนี้
จากนี้ บริษัทฯ มุ่งเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดอย่างมั่นคง และธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูง พร้อมต่อยอดโครงสร้างรายได้ให้เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว