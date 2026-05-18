ไทยเครดิตขานรับมาตรการธปท.-เปิดตัว “สินเชื่อ SME กล้าช่วย”-ชูหลักเกณฑ์ยืดหยุ่น-ใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)(CREDIT) ขานรับมาตรการ “มีทรัพย์เพิ่ม เติมสภาพคล่อง” (SMEs Secure+) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดตัว “สินเชื่อ SME กล้าช่วย” ลุยช่วยผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีเพิ่มสภาพคล่องรับมือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบจากสถานการณ์โลก ยืดหยุ่นทั้งการพิจารณารายได้และประวัติเครดิตบูโร เพียงมีที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร โรงงาน โกดังสินค้า ที่อยู่อาศัย ห้องชุด เป็นหลักประกัน
นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว รวมถึงสถานการณ์สงครามและความไม่สงบในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอีไทยอย่างต่อเนื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการ ‘มีทรัพย์เพิ่ม เติมสภาพคล่อง’ (SMEs Secure+) ให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการพิจารณาด้านรายได้และประวัติเครดิตบูโรเป็นการชั่วคราว และพิจารณามูลค่าหลักประกันควบคู่กันกับกระแสเงินสดได้”
“เพื่อขานรับนโยบายดังกล่าวของ ธปท. ธนาคารไทยเครดิตจึงเปิดตัว ‘สินเชื่อ SME กล้าช่วย’ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สามารถใช้เป็นหลักประกันในการยื่นขอสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องและเสริมศักยภาพธุรกิจได้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารไทยเครดิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อทลายข้อจำกัดเดิมๆ ให้ผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี ซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้อย่างต่อเนื่องและเท่าเทียม แม้ในช่วงเวลาวิกฤต สอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจของธนาคารฯ ‘Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ’”
นายนาธัส กฤตวรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สินเชื่อ SME กล้าช่วย เป็นสินเชื่อธุรกิจแบบใช้อสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร โรงงาน โกดังสินค้า ที่อยู่อาศัย ห้องชุด เป็นหลักประกัน สำหรับผู้ประกอบการ SME ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท (สำหรับวงเงินสินเชื่อแบบมีระยะเวลา) ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี อัตราดอกเบี้ย ต่ำสุด 3 ปีแรก คงที่ 12.99% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR+3.39% ต่อปี สูงสุด 3 ปีแรก คงที่ 18.99% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR+9.39% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR ตามประกาศของธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2569 ปัจจุบัน MRR = 9.60% ต่อปี
"ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ธนาคารไทยเครดิตยืนหยัด STANDBY เคียงข้างผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีในทุกวิกฤต ทั้งช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 และวิกฤตเศรษฐกิจในหลายช่วงเวลา ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ‘สินเชื่อ SME กล้าให้’ ที่มีเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อที่ยืดหยุ่น หรือ ‘สินเชื่อ SME กล้าสู้’ ที่นำโมเดล Risk-based Pricing มาใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้นในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อไมโครเอสเอ็มอีและเอสเอ็มอีของธนาคารไทยเครดิตแตะ 123,000 ล้านบาทในปี 2568 และธนาคารเชื่อมั่นว่า ‘สินเชื่อ SME กล้าช่วย’นึ้ จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีสามารถประคับประคองธุรกิจและพยุงการจ้างงานต่อไปได้อย่างมั่นคง ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจยังมีความท้าทายอย่างต่อเนื่อง"