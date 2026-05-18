ACE ไตรมาสแรกโรงไฟฟ้าโซลาร์เด่น หนุนกำไรโต 39.0%

แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ประกาศผลงานโค้งแรก Q1/69 ทำรายได้ 1,591.6 ล้านบาท กำไร 314.4 ล้านบาท โต 39.0% ผลจากกำไรขั้นต้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลง เผยปี 69 – 70 มีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างพัฒนา รอเปิด COD เพิ่มอีกสิบกว่าโครงการ
นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 (Q1/69) ว่า ACE มีรายได้จากการขายและบริการ 1,591.6 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 314.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.0% จากไตรมาส 1 ปี 2568 ที่ทำได้ 226.1 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 47.6% จากไตรมาส 4 ปี 2568 ที่ทำได้ 212.9 ล้านบาท เช่นเดียวกับกำไรสุทธิจากกิจกรรมปกติในงวดนี้มีการเพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจ ทั้งเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้าและไตรมาสที่ผ่านมา โดยไตรมาสนี้ทำได้ 254.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.7% จากไตรมาส 1 ปี 2568 ที่ทำได้ 227.4 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 5.6% จากไตรมาส 4 ปี 2568 ที่ทำได้ 240.6 ล้านบาท เป็นผลจากการเติบโตของกำไรขั้นต้นจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และต้นทุนทางการเงินที่ลดลง
“นับจากช่วงไตรมาส 1 ปี 2569 เป็นต้นมา ACE มีพัฒนาการเชิงบวกด้านการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าให้เห็นเป็นระยะ ตั้งแต่การเปิด COD โครงการโซลาร์ฟาร์มในกลุ่ม 18 โครงการที่ชนะการประมูลโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 เพิ่มจำนวน 2 โครงการ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวม 13.29 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ปัจจุบัน ACE สามารถเปิด COD โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มกลุ่มนี้ได้แล้วรวม 15 โครงการ ส่วนอีก 3 โครงการ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิด COD เพิ่มภายในปี 2570 นอกจากนี้ล่าสุด ACE ก็เพิ่งชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา คาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 8.0 เมกะวัตต์ ส่งผลให้พอร์ตของกลุ่มโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของ ACE ขยายเพิ่มรวมเป็น 10 แห่งทั่วประเทศ”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACE กล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน ACE มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดรวม 91 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 757.52 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 47 โครงการ กำลังการผลิตรวม 466.94 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างพัฒนาอีก 44 โครงการ กำลังการผลิตรวม 290.58 เมกะวัตต์ จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าอีกเป็นจำนวนมากที่ชนะประมูลและอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเตรียม COD ในอนาคต และยังคงมองหาโอกาสที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดใหม่ๆ เพิ่มเติมควบคู่กัน หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
อนึ่ง ACE ยังคงตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ให้ได้ภายในปี พ.ศ.2593 ซึ่งสอดรับตามกลยุทธ์ธุรกิจในการตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็น “ต้นแบบผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของโลก” ที่ยึดมั่นมาตลอด อันจะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกจากภายในองค์กรไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน