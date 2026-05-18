SINO งวดนี้อวดรายได้ 601 ล้านบาท

“ ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น” ไตรมาสแรกทำรายได้รวม 601 ล้านบาท เติบโต 2% จากไตรมาสก่อน และปริมาณขนส่งสินค้าทางทะเลเพิ่มขึ้นเป็น 12,800 ตู้ แม้ภาพรวมอุตสาหกรรมเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนด้านมาตรการภาษีการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งสัญญาณแนวโน้มการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 กลับมาเติบโตแข็งแกร่ง จากการขยายบุคลากรฝ่ายขาย ดีมานด์และดัชนีค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้น รุกเปิดบริการคลังสินค้าใหม่และเจรจาพาร์ทเนอร์จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในอินโดนีเซีย
นายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SINO เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในไตรมาส 1/2569 มีความผันผวนจากความไม่แน่นอนของมาตรการภาษีการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากบริการขนส่งสินค้าไปยังตะวันออกกลางเพียง 2% ของรายได้รวม และได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเชิงรุกผ่านการนำเสนอโซลูชันด้านการขนส่งแก่ลูกค้า ตลอดจนได้รับปัจจัยหนุนจากค่าเฉลี่ยดัชนีค่าระวางเรือเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,700 จุด จาก 1,500 จุดในไตรมาสก่อน ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวม 601 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และปริมาณขนส่งสินค้าทางทะเลเพิ่มขึ้นเป็น 12,800 ตู้ จาก 12,200 ตู้ในไตรมาสก่อน
ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 2 ล้านบาท ชะลอตัวจากไตรมาสก่อน โดยบริษัทฯ มีการลงทุนด้านระบบไอทีเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพและความรวดเร็วแก่บริการขนส่งสินค้า ช่วยสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว
นายนันท์มนัส กล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 มีทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยบวก ได้แก่ 1) การเพิ่มบุคลากรฝ่ายขายเพื่อขยายฐานลูกค้าในไทยและต่างประเทศ เช่น จีน, เอเชีย, ยุโรป 2) ปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลในเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,300 ตู้ มากกว่าเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 4,180 ตู้ และ 4,000 ตู้ตามลำดับ ขณะที่แนวโน้มเดือนพฤษภาคม 2569 คาดว่าปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลจะเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ตู้ สะท้อนการฟื้นตัวของดีมานด์ และ 3) ดัชนีค่าระวางเรือเส้นทางไทย-สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ที่ระดับกว่า 1,900 จุด
ขณะที่แผนงานขยายธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯ เริ่มเปิดบริการ “ห้องควบคุมอุณหภูมิ” ภายในคลังสินค้าปลอดอากร ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าที่ต้องการจัดเก็บในพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ อาทิ สินค้าประเภทเครื่องดื่ม, ไวน์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, สินค้าไฮเทคโนโลยี, เครื่องสำอาง, อาหารระดับพรีเมียม ฯลฯ โดยมีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ ปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่กว่า 30%
ส่วนธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า ล่าสุดได้เปิดบริการคลังสินค้าใหม่อีก 2 หลัง มีพื้นที่รวมประมาณ 10,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมติดตั้งระบบ Warehouse Management System ที่มีความทันสมัย เพื่อรองรับผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1) คลังสินค้าทั่วไป (General Warehouse) มีพื้นที่ 7,292 ตารางเมตร และ 2) คลังสินค้าปลอดอากร (Free Zone Warehouse) มีพื้นที่ 2,760 ตารางเมตร ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีคลังสินค้าให้เช่าคิดเป็นพื้นที่รวม 43,584 ตารางเมตร
นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับพาร์ทเนอร์เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนและสำนักงานในประเทศอินโดนีเซีย ตามแผนยุทธศาสตร์ Sino Worldwide รองรับขยายฐานธุรกิจบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและก้าวสู่ผู้นำโลจิสติกส์ระหว่างประเทศครบวงจรในระดับภูมิภาค คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้