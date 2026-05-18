SFLEX อวดรายได้เฉียด500 ลบ.รุกสร้างแบรนด์ -พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่

"สตาร์เฟล็กซ์ " โชว์ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/69 มีรายได้รวม 495.49 ล้านบาท กำไรสุทธิ 61.68 ล้านบาท ขณะที่มีกำไรขั้นต้น อยู่ที่ 126.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน อานิสงส์จากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตยั่งยืน ฟากผู้บริหารระบุ แผนปี 69 มุ่งเน้นสร้างแบรนด์ดิ้ง ควบคู่จับมือพันธมิตรแบบ Co-development ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มความโดดเด่นและสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ หวังผลักดันยอดขายปีนี้เติบโตแตะระดับ 2,200 ล้านบาท
ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (SFLEX) ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนชั้นนำในประเทศ เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวดไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2569) มีรายได้รวม 495.49 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 61.68 ล้านบาท ขณะที่กำไรขั้นต้น อยู่ที่ 126.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ 120.6 ล้านบาท จากการบริหารต้นทุนและจากการจัดการลดของเสียจากการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการบริหารด้านพลังงาน บริษัทฯ เริ่มมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยวางแผนจัดทำให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ พร้อมวางแผนจะติดตั้งสโตเรจ เพื่อช่วยลดต้นทุนในระยะยาว และสนับสนุนการก้าวสู่ Green Energy เต็มรูปแบบ ขณะที่การจัดการด้านวัตถุดิบ บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มซัพพลายเออร์ จากภาวะความขัดแย้งในประเทศตะวันออกกลางที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ และราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้วัตถุดิบปรับราคาขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยลดการใช้พลังงาน ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต และรองรับการผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างยั่งยืน
สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2569 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ เพื่อสะท้อนจุดเด่นด้านคุณภาพสินค้าและมาตรฐานการบริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการร่วมมือพันธมิตรในรูปแบบ Co-development ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มความโดดเด่นและสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าในตลาด ตลอดจนต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายมียอดขายเติบโตแตะระดับ 2,200 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการบริหารงานด้วยความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน พร้อมมุ่งสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว