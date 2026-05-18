SCAP กำไรโตกว่า 136% รับปัจจัยบวกต้นทุนการเงินลดลง

ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 420.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,461.96 ล้านบาท จากพอร์ตลูกหนี้คงค้างที่ 25,624.69 ล้านบาท สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการบริหารพอร์ตสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ ธุรกิจใหม่อย่าง Locked Phone ที่สร้างผลกำไรโดดเด่น และการควบคุมต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) หรือ SCAP เปิดเผยว่า “ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2569 เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง สร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯจะรักษาระดับผลการดำเนินงานและ ผลกำไรได้อย่างนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2569 ด้วยต้นทุนทางการเงินที่ลดต่ำลง และจำนวนลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเติบโตเชิงคุณภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะการคัดกรองลูกค้า การบริหารพอร์ตสินเชื่อ และการติดตามหนี้อย่างเป็นระบบ ด้วยแนวทางการบริหารงานเช่นนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าเราจะสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2569 และ ในอนาคต”
“ในช่วงต้นปี 2569 บริษัทฯ มีพัฒนาการสำคัญหลายด้านที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ ทั้งการที่ Fitch Ratings (Thailand) คงอันดับเครดิตของ SCAP ที่ระดับ A-(tha) พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต Stable ซึ่งสะท้อนถึงวินัยทางการเงินและศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงการที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ตอกย้ำความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง”
และเพื่อขยายการเข้าถึงบริการสินเชื่อเช่าซื้อสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง บริษัทเดินหน้ารุกธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ Locked Phone ครอบคลุมร้านค้าพันธมิตรกว่า 7,000 ร้านค้าทั่วประเทศและจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในปีนี้ SCAPจึงตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ Locked Phone ภายใน 2 ปีจากนี้อีกด้วย หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นด้วยการก้าวเป็นผู้นำสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อเช่าซื้อ
สำหรับแนวโน้มในปี 2569 บริษัทมุ่งเดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่ออย่างระมัดระวัง ควบคู่กับการบริหารต้นทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะต่อไป
“SCAP ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ และมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมเดินหน้าสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นางสาวดวงใจกล่าว
