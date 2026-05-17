ฟ้องบังคับ Tether โอน 1.2 หมื่นล้านบาท จากกระเป๋าเงิน IRGC พลิกโฉมกฎหมายสเตเบิลคอยน์โลก

ทนายความ ชาร์ลส์ เกอร์สไตน์ ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เพื่อบังคับให้ Tether โอน USDT มูลค่ากว่า 344 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถูกอายัดอยู่ในกระเป๋าเงินบนเครือข่าย Tron สองแห่งที่ OFAC ระบุว่าเป็นทรัพย์สินของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน หรือ IRGC ไปยังกระเป๋าเงินของฝ่ายโจทก์ที่เป็นผู้ถือคำพิพากษาของศาลสหรัฐฯ ในคดีก่อการร้ายที่ยังไม่ได้รับการชำระหนี้นับพันล้านดอลลาร์ หากศาลรับทฤษฎีความรับผิดนี้ กลไกการอายัดกระเป๋าเงินของ Tether ที่ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรจะกลายเป็นเป้าหมายของคดีความในทุกเขตอำนาจศาล สัญญาณนี้ส่งแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นในฐานะผู้ออกสเตเบิลคอยน์อย่างหนักหน่วง
คดีนี้ไม่ใช่แค่การฟ้องร้องทั่วไป แต่คือการทดสอบขอบเขตอำนาจทางกฎหมายที่ไม่เคยมีใครลองมาก่อนในวงการคริปโต
เกอร์สไตน์ยื่นคำร้องต่อศาลเขตใต้ของนิวยอร์กขอให้มีคำสั่งบังคับ Tether ล้างยอดในกระเป๋าเงินที่ถูกอายัดทั้งสองแห่ง แล้วออก USDT จำนวน 344,149,759 หน่วย มูลค่าราว 344 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาทใหม่ไปยังกระเป๋าเงินที่อยู่ในการควบคุมของทนายความฝ่ายโจทก์
การฟ้องครั้งนี้เป็นการต่อยอดโดยตรงจากคดีก่อนหน้าของเกอร์สไตน์ ทั้งคดีกองทุนอายัดที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือบนเครือข่าย Arbitrum และข้อเรียกร้องแยกต่างหากที่ยื่นฟ้อง Railgun DAO ซึ่งแสดงให้เห็นว่านี่คือกลยุทธ์ฟ้องร้องที่มีแบบแผนชัดเจน ไม่ใช่คดีเดี่ยว
กลไกที่ทำให้คดีนี้ต่างออกไป
จุดสำคัญที่สุดในคดีนี้อยู่ที่โครงสร้างทางเทคนิคของ USDT ซึ่งแตกต่างจากบิทคอยน์หรืออีเธอร์อย่างสิ้นเชิง เพราะ Tether มีอำนาจควบคุมระดับผู้ออกโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการอายัดกระเป๋าเงิน การขึ้นบัญชีดำที่อยู่ การล้างยอดคงเหลือ หรือการออก USDT ใหม่ไปยังปลายทางอื่น ทั้งหมดนี้ทำได้โดยฝ่ายเดียว
เกอร์สไตน์หยิบยกข้อเท็จจริงสำคัญว่า Tether ได้อายัดเงินทั้งก้อนนี้ไปแล้วในการตอบสนองต่อการกำหนดสถานะของ OFAC ซึ่งนั่นหมายความว่า Tether แสดงออกทั้งทางเทคนิคและในทางปฏิบัติว่ามีความสามารถและความพร้อมที่จะดำเนินการกับทรัพย์สินเหล่านี้โดยฝ่ายเดียวอยู่แล้ว
หากย้อนไทม์ไลน์ลำดับเหตุการณ์เป็นดังนี้ OFAC กำหนดให้กระเป๋าเงิน Tron ทั้งสองแห่งเป็นทรัพย์สินของ IRGC จากนั้น Tether ดำเนินการอายัด USDT จำนวน 344,149,759 หน่วยที่อยู่ในกระเป๋าเงินนั้น โจทก์ซึ่งเป็นผู้ถือคำพิพากษาศาลสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและยังไม่ได้รับการชำระเงินมูลค่านับพันล้านดอลลาร์ จึงยื่นข้อโต้แย้งว่า USDT ที่ถูกอายัดเหล่านี้ถือเป็นทรัพย์สินอายัดของรัฐที่สนับสนุนการก่อการร้าย จึงอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายสหรัฐฯ ที่เปิดช่องให้บังคับคดีได้
ฝ่ายโจทก์เน้นย้ำชัดเจนว่าสิ่งที่ขอในคดีนี้ไม่ใช่การยึดเงินสำรองของ Tether เอง แต่คือคำสั่งศาลที่บังคับให้ Tether ใช้กลไกควบคุมที่บริษัทมีอยู่แล้ว เพียงแต่เปลี่ยนปลายทางจากการทิ้งเงินไว้ในสภาวะค้างเติ่ง มาเป็นการโอนให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแทน
ข้อโต้แย้งนี้มีน้ำหนักไม่น้อย เพราะ Tether มีประวัติการอายัด USDT มูลค่ารวมกว่า 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในกระเป๋าเงินกว่า 5,000 แห่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา และเคยร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในการยึดเงินกว่า 6 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวโยงกับแผนฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โจทก์จึงใช้ข้อเท็จจริงเหล่านี้สะท้อนว่า Tether ไม่ได้ถูกขอให้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน มีเพียงการเปลี่ยนทิศทางของการอายัดที่มีอยู่แล้ว
แก่นของคดีนี้คือการสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายที่ระบุว่า อำนาจการควบคุมทางการบริหารเหนือสินทรัพย์มีสถานะเทียบเท่ากับการครอบครอง และการครอบครองนั้นก่อให้เกิดความรับผิดต่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาภายใต้กรอบกฎหมายที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตามหากศาลรับทฤษฎีนี้ ผลกระทบจะกว้างไกลกว่าคดีเดียว กลไกอายัดที่ผู้ออกสเตเบิลคอยน์ทุกรายนำมาใช้เพื่อปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร จะกลายเป็นจุดเปราะบางทางกฎหมายในทุกเขตอำนาจศาลที่มีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่ยังค้างชำระ อุตสาหกรรมคริปโตกำลังจับตาว่าศาลนิวยอร์กจะตัดสินคดีนี้ออกไปในทิศทางไหน