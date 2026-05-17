ยักษ์ใหญ่วงการเงินญี่ปุ่นแห่จัดตั้งกองทุนคริปโต รับกฎหมายเปิดทางปี 2571

โบรกเกอร์รายใหญ่ของญี่ปุ่นทั้ง SBI Securities, Rakuten Securities และ Nomura ต่างพร้อมใจกันเดินหน้าพัฒนากองทุนรวมและ ETF คริปโตสำหรับนักลงทุนรายย่อย หลังสำนักงานบริการทางการเงิน (FSA) ญี่ปุ่นประกาศแผนแก้ไขกฎหมายกองทุนรวมภายในปี 2571 เพื่อเปิดทางให้สินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในพอร์ตของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่จะทำให้คนญี่ปุ่นทั่วไปเข้าถึงคริปโตได้ผ่านบัญชีหลักทรัพย์เดิม โดยไม่ต้องเปิดบัญชีแลกเปลี่ยนหรือสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัลแยกต่างหากอีกต่อไป
นิกเคอิรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า SBI Securities วางแผนจำหน่ายกองทุนที่พัฒนาโดย SBI Global Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โดยครอบคลุมทั้งรูปแบบ ETF และกองทุนรวมที่เน้นสินทรัพย์สภาพคล่องสูงอย่างบิทคอยน์และอีเธอเรียม กลุ่ม SBI ตั้งใจดำเนินการตั้งแต่ขั้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จนถึงการกระจายสู่ตลาดด้วยตัวเอง ไม่พึ่งพาบุคคลภายนอก
ฟาก Rakuten Securities เดินเกมคล้ายกัน โดยร่วมมือกับ Rakuten Investment Management สร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถซื้อขายได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ชี้เป้าตลาดนักลงทุนรุ่นใหม่ที่คุ้นชินกับการลงทุนดิจิทัล
ขณะที่ Nomura และ Daiwa ต่างประกาศแผนพัฒนากองทุนรวมคริปโตในเครือของตนแล้วเช่นกัน ด้าน SMBC Group รวมถึง SMBC Nikko ได้ตั้งคณะทำงานข้ามกลุ่มขึ้นมาประเมินทางเลือก ส่วน Asset Management One ในเครือ Mizuho Financial Group เริ่มศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นแล้ว ถือว่าสถาบันการเงินครบวงจรของญี่ปุ่นแทบทั้งระบบเริ่มขยับตัวพร้อมกัน
ปัจจุบัน การซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลในญี่ปุ่นยังต้องผ่านการเปิดบัญชีกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะหรือสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับนักลงทุนทั่วไป กองทุนรวมคริปโตจะตัดขั้นตอนเหล่านี้ออก และเปิดให้เข้าถึงผลตอบแทนจากคริปโตได้ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว ลดแรงต้านทางเทคนิคที่เป็นกำแพงกั้นนักลงทุนรายย่อยมาตลอด
ในมิติกฎระเบียบ FSA ญี่ปุ่นกำลังเดินหน้าแก้ไขกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนรวมภายในปี 2571 เพื่อบรรจุสินทรัพย์คริปโตเข้าในรายการสินทรัพย์ที่กองทุนรวมสามารถถือครองได้อย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ เดือนที่ผ่านมา ญี่ปุ่นยังได้จัดประเภทสินทรัพย์คริปโตใหม่ให้เป็น "เครื่องมือทางการเงิน" ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องมือทางการเงินและการแลกเปลี่ยน ซึ่งดึงคริปโตเข้ามาอยู่ภายใต้กรอบกำกับดูแลเดียวกันกับหุ้นและพันธบัตร หากกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาในสมัยประชุมปัจจุบัน คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2570
ที่น่าจับตาคือ ญี่ปุ่นยังอยู่ระหว่างพิจารณาเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่อาจเปิดทางให้ ETF คริปโตแบบ spot เกิดขึ้นได้เร็วสุดในปี 2571 โดย Nomura Holdings และ SBI Holdings ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มแรกที่คาดว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว SBI Holdings ประกาศแผนล่วงหน้าแล้วว่าจะออก ETF คู่บิทคอยน์-XRP และ ETF ทองคำ-คริปโต ซึ่งทั้งหมดรอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล