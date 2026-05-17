คัดมาแล้ว 10 หุ้นแกร่งฟอร์มดี เงินปันผลเด่น-ราคาหุ้นพุ่งแรง!

แม้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยปี 2569 ยังคงผันผวน แต่ยังมีหุ้นหลายตัวที่สามารถยืนระยะได้แข็งแกร่ง สะท้อนพื้นฐานธุรกิจที่ยังเติบโตและมีกระแสเงินสดแข็งแรง โดยใช้การคัดเลือกจากดัชนี SET100 ที่ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นโดดเด่น ผลตอบแทนราคาปี69แรงทะลุ+15%และการจ่ายเงินปันผลในระดับสูงเกิน 5% ต่อปี
หุ้นกลุ่มนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่อเนื่อง หลังผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปีพุ่งเกิน 15% ขณะที่หลายบริษัทยังเดินหน้าสร้างกำไรได้ดี ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนทางการเงินที่ยังเป็นแรงกดดันต่อตลาด โดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคาร พลังงาน สื่อสาร และอสังหาริมทรัพย์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องการจ่ายปันผลสม่ำเสมอและฐานะการเงินแข็งแกร่ง
1.TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +126.46%,รอบ 1 สัปดาห์ -7.34%,15 พ.ค.ปิด 10.10 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 11.60/4.14 บาท,ค่าP/E7.89 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่6.93%,Market Cap 58,819.19ล้านบาท,ถือใหญ่สุดบริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด 31.74 %,นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 17.94%
TFG รายงานผลการดำเนินงาน 1Q26 มีกำไรปกติที่ 1,909 ล้านบาท(+39.9% QoQ, –9.7% YoY)โดยกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,047 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการพิเศษกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน 48 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ 19ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 71ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่า 24 ล้านบาท
2.GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาปี 69 อยู่ที่ +43.11% รอบ 1 สัปดาห์ -0.42%,15 พ.ค.ปิด 59.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 64.25/37.75 บาท,ค่าP/E 10.02 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 5.44%,Market Cap 892,655.30 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี 29.28%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง3.72%,บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 1.52%,ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 1.00%
GULF ไตรมาส 1 ปี 2569 กวาดรายได้รวมทะลุ 3.9 หมื่นล้านบาท เติบโตกว่า 20% ทำกำไรสุทธิพุ่งแตะ 9,117 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 40% จากปีก่อนโดยกำไรจากการดำเนินงาน (Core Profit) ยังพุ่งสูงถึง 9,326 ล้านบาท เติบโต 43.3% จากปีก่อน
3.PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาปี 69 อยู่ที่ +32.74% รอบ 1 สัปดาห์ +1.01%, 15 พ.ค.ปิด 150.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 164.00/97.25 บาท,ค่า P/E 10.72 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 5.83%,Market Cap 595,497.81 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 63.79%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 1.76%,สำนักงานประกันสังคม 1.27%
PTTEP ไตรมาส 1/69 มีกำไรสุทธิ 11,835 ล้านบาท ลดลง 28% หลังเจอการปรับเพิ่มขึ้นของราคาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า ส่งผลให้เกิดขาดทุนจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนทางบัญชีจากการปรับมูลค่า ตามราคาตลาด (Mark-to-market)
4.PRM บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาปี69อยู่ที่ +29.71% รอบ 1 สัปดาห์ +5.92%, 15 พ.ค.ปิด 8.95 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.05/5.50 บาท,ค่าP/E 9.68 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 5.59%,Market Cap 20,827.64 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท นทลิน จำกัด 58.26%
PRM ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/68 มีกำไรสุทธิที่ 769.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2567 ถึง 30.7% เป็นผลมาจากการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนในทุกธุรกิจ กองเรือใหม่ทั้ง 4 ลำ ในธุรกิจ OSV เข้าทำงานครบตามแผนงาน รวมถึงได้กำไรจากการขายเรือ Floating Storage Unit (FSU) ที่ครบอายุการใช้งานจำนวน 1 ลำ
5.AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาปี 69 อยู่ที่ +28.92% รอบ 1 สัปดาห์ +2.88%,15 พ.ค.ปิด 21.40 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 21.60/12.40 บาท,ค่าP/E 6.65เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 5.14%,Market Cap 24,610.00 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด นาย วิกรม กรมดิษฐ์ 26.23%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 3.20%
AMATA กำไรไตรมาส 1 ปี 2569 ที่ 1,424 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.25% จากช่วงเดียวกันปีก่อน รับรู้รายการโอนที่ดินอสังหาฯ 306.1 ไร่ หนุนรายได้จากการขายอสังหาฯ เติบโตกว่า 30% ควบคู่ไปกับการขยายตัวของรายได้ค่าสาธารณูปโภคและธุรกิจให้เช่า สวนทางส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจพลังงานลดลง
6.KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาปี 69 อยู่ที่ +21.24% รอบ 1 สัปดาห์ +4.58 %,15 พ.ค.ปิด 34.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52 สัปดาห์ 36.00/21.00 บาท,ค่าP/E 9.78 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 7.80%,Market Cap 478,680.10 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 55.07%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 3.16%,ธนาคาร ออมสิน 0.79%
ไตรมาสที่ 1/2569 เทียบกับไตรมาส 1/2568 ธนาคารมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารเท่ากับ 12,437 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 และสินเชื่อรวมขยายตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับสิ้นปี 2568 โดยธนาคารมีอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) เท่ากับร้อยละ 2.48 ภายใต้แรงกดดันจากดอกเบี้ยขาลง และการลดดอกเบี้ยผ่านมาตรการเชิงป้องกันเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง
7.SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาปี 69 อยู่ที่ +21.19% รอบ 1 สัปดาห์ +0.70%,15 พ.ค.ปิด 7.15 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 8.20/4.28 บาท,ค่าP/E 3.36 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 6.29%,Market Cap 31,001.70 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD 60.56%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 1.52%
SPRC ผลประกอบการไตรมาส 1/2569 โดยมีกำไรสุทธิสูงถึง 7.36 พันล้านบาท (ประมาณ 229 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เติบโตอย่างโดดเด่นถึง 932% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากกำไรจากสต็อกน้ำมัน (Stock Gain) ตามทิศทางราคาน้ำมันโลก
8.KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาปี 69 อยู่ที่ +20.22% รอบ 1 สัปดาห์ -0.91%,15 พ.ค.ปิด 81.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52 สัปดาห์ 83.50/43.50 บาท,ค่าP/E 10.03 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 6.82%,Market Cap 71,098.58 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14.63%,น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน4.09%,ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 4.01%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 1.13%
KKP มีกำไรสุทธิรวม 1,955 ล้านบาท เติบโตแข็งแกร่งถึง 84.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลประกอบการหลักได้รับปัจจัยหนุนจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่พุ่งสูงขึ้น ย่างโดดเด่นจากธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุน และการตั้งสำรองที่ลดลง อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้คุณภาพสินทรัพย์โดยรวมดูดีขึ้น
9.JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาปี 69 อยู่ที่ +20.00% รอบ 1 สัปดาห์ +5.00%,15 พ.ค.ปิด 10.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 13.50/7.35 บาท,ค่าP/E 16.10เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 6.38%,Market Cap 15,327.27 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 51.99%,นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย (บอย ท่าพระจันทร์) 3.15%
JMT รายงานกำไรไตรมาส 1/69 แตะ 252 ล้านบาท ลดลง 23.58% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 330.03 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักจากรายได้ในหลายธุรกิจที่ปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและพอร์ตธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) 331.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155.5 ล้านบาท หรือ 88.6% จากปีก่อน
10.ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาปี 69 อยู่ที่ +16.61%รอบ 1 สัปดาห์ +4.29%,15 พ.ค.ปิด 365.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 410.00/267.00 บาท,ค่าP/E 21.37 เท่า,ปันผล YTD ปี 67 อยู่ที่ 9.40%,Market Cap 1,085,586.55 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด
ADVANC ไตรมาส 1/2569 มีกำไรสุทธิ 13,495 ล้านบาท โต 27.51% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้รวมอยู่ที่ 58,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% โดยได้รับปัจจัยหนุนหลักจากการเพิ่มขึ้นของฐานลูกค้า 5G และธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง