KBANK คาดบาทสัปดาห์นี้ 32.10-32.80 จับตาจีดีพีไทย Q1 ประเด็นสหรัฐ-จีน หลังประชุม 2 ผู้นำ

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ (18-22 พ.ค.) ที่ระดับ 32.10-32.80 บาท/ดอลลาร์ฯ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด รวมถึงประเด็นระหว่างสหรัฐฯ และจีนหลังการประชุมสุดยอดของผู้นำสิ้นสุดลง
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านเดือนเม.ย. ตัวเลข PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนพ.ค. บันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 28-29 เม.ย. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจเดือนเม.ย. และการกำหนดอัตราดอกเบี้ย LPR ของจีน ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนเม.ย. ของยูโรโซน อังกฤษและญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (11-15 พ.ค.) เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ช่วงปลายสัปดาห์ โดยเงินบาทอ่อนค่าลงตามสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชียในช่วงต้นสัปดาห์ ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ฟื้นตัวขึ้นในฐานะสกุลเงินปลอดภัย หลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางมีแนวโน้มยืดเยื้อ เนื่องจากทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่สามารถตกลงในรายละเอียดเงื่อนไขของข้อเสนอสันติภาพ
อย่างไรก็ดี กรอบการอ่อนค่าของเงินบาท เริ่มจำกัดในช่วงกลางสัปดาห์ และเงินบาททยอยแข็งค่ากลับมาบางส่วน สอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยง และสกุลเงินในเอเชีย โดยเฉพาะเงินหยวน ซึ่งได้รับอานิสงส์จากความหวังเชิงบวกต่อการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน และประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ เงินบาทกลับมาอ่อนค่าแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ที่ 32.68 บาท/ดอลลาร์ฯ ช่วงท้ายสัปดาห์ ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ปรับแข็งค่าขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก ประกอบกับมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นตามที่ตลาดคาด ซึ่งยิ่งหนุนการคาดการณ์ว่า เฟดอาจยืนดอกเบี้ยที่ระดับสูงไปอีกระยะ เพื่อรอประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มีต่อเงินเฟ้อสหรัฐฯ
โดยในวันศุกร์ที่ 15 พ.ค.69 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 32.58 บาท/ดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 32.21 บาท/ดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (8 พ.ค.) สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ระหว่างวันที่ 11-15 พ.ค.69 นั้น นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยที่ 9,162 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 11,372 ล้านบาท (ขายสุทธิพันธบัตร 11,368 ล้านบาท และตราสารหนี้หมดอายุ 4 ล้านบาท)