บล.กสิกรฯ คาดกรอบหุ้นไทยสัปดาห์นี้ 1,480-1,555 ลุ้น GDP ไทย จับตา fund flow

บล.หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์นี้ (18-22 พ.ค.) มีแนวรับที่ 1,500 และ 1,480 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,540 และ 1,555 จุด ตามลำดับ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 ของไทย ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และทิศทางเงินทุนต่างชาติ
ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านเดือนเม.ย. ดัชนี PMI ภาคการผลิตและการบริการเดือนพ.ค. (เบื้องต้น) บันทึกประชุมเฟด รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ การกำหนดอัตราดอกเบี้ย LPR เดือนพ.ค. และตัวเลขเศรษฐกิจเดือนเม.ย. ของจีน อาทิ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดค้าปลีก และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 ของญี่ปุ่น ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนเม.ย. ของยูโรโซนและญี่ปุ่น ตลอดจนดัชนี PMI ภาคการผลิตและการบริการเดือนพ.ค. (เบื้องต้น) ของญี่ปุ่น ยูโรโซน อังกฤษ
โดยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ (11-15 พ.ค.) ดัชนีหุ้นไทยกลับมาย่อตัวลงอีกครั้งช่วงท้ายสัปดาห์ ตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาคหลังการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐฯ และจีนสิ้นสุดลง ประกอบกับมีแรงกดดันเพิ่มเติม จากแรงขายหุ้นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่แห่งหนึ่ง จากความกังวลว่าจะเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายและ Cash Balance หลังจากดีดตัวขึ้นแรงก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ดี แรงซื้อหุ้นแบงก์รายใหญ่แห่งหนึ่ง หลังมีรายงานข่าวว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาช่วยชะลอภาพการปรับตัวลงของดัชนีหุ้นไทยได้บางส่วน
โดยในวันศุกร์ที่ 15 พ.ค.69 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,517.95 จุด เพิ่มขึ้น 1.17% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 65,518.19 ล้านบาท ลดลง 13.00% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai ลดลง 0.47% มาปิดที่ระดับ 213.07 จุด
ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวผันผวน แต่ยังคงยืนเหนือ 1,500 จุด
ทั้งนี้ SET Index ย่อตัวลงช่วงต้นสัปดาห์ ท่ามกลางแรงขายของกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศ จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดน้ำหนักหุ้นไทยของ MSCI อย่างไรก็ดี ดัชนีหุ้นไทยดีดตัวขึ้นจนกลับมายืนเหนือ 1,500 จุดได้ในช่วงกลางสัปดาห์ หลังตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับประเด็น MSCI Rebalance ส่งผลให้มีแรงซื้อหุ้นบิ๊กแคปรายตัว
นอกจากนี้ ความหวังเชิงบวกต่อประเด็นการหารือระหว่างผู้นำสหรัฐฯ และจีน ยังมีส่วนช่วยหนุนให้ดัชนีหุ้นไทยดีดตัวขึ้นต่อในระหว่างสัปดาห์ด้วยเช่นกัน