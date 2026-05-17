ธอส.จัดมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทาง-ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01%ระยะเวลา1ปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดูแลและเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ จัดทำมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทาง ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.01% ต่อปี นาน 1 ปี สำหรับลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.01% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ ยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ
นายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ รถไฟชนรถโดยสารประจำทาง ณ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” พร้อมเคียงข้างลูกค้า
ที่ประสบเหตุดังกล่าวอย่างเต็มที่ จัดทำมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้ลูกค้า ดังนี้
กรณีบาดเจ็บสาหัส : ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้กลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิ์เดิมของลูกค้าก่อนเข้าร่วมมาตรการ
กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร: ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ เพื่อลดภาระหนี้สินระยะยาวให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสีย
ลูกค้าสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000
