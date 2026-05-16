NETBAY ฟลอร์สนิท...เซ่นงบไตรมาส 1 ทรุด / สุนันท์ ศรีจันทรา

บริษัทจดทะเบียนที่ประกาศผลประกอบการล่าช้า มักถูกตั้งข้อสังเกตว่าผลการดำเนินงานจะออกมาไม่ดี เช่นเดียวกับบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หรือ NETBAY ซึ่งแจ้งผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2569 หลังปิดการซื้อขายวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่ากำไรทรุดฮวบลงกว่า 50% จุดชนวนการถล่มขายหุ้นจนราคาทรุดติดฟลอร์
NETBAY รายงานว่าไตรมาสแรกมีกำไรสุทธิ 33.66 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 70.85 ล้านบาท
ราคาหุ้น NETBAY ทรุดฮวบลงทันทีที่เปิดการซื้อขายวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม โดยมีแรงขายโหมกระหน่ำตลอดชั่วโมงซื้อขาย จนราคาลงมาปิดที่ 10.40 บาท ลดลง 4.60 บาท หรือลดลง 30.67% มูลค่าซื้อขาย 131.90 ล้านบาท
ราคาปิดที่ 10.40 บาท ถือเป็นราคาต่ำสุดในรอบหลายปีของหุ้น NETBAY ซึ่งเคยเป็นหุ้นเก็งกำไรยอดนิยม โดยในรอบ 12 เดือน ราคาเคยถูกลากขึ้นไปสูงสุดที่ 25 บาท ก่อนที่จะถูกเทขาย ทำให้ราคาปรับฐานลงต่อเนื่อง
จุดหักเหสำคัญของราคาหุ้น NETBAY เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ โดยราคาทรุดลงอย่างเฉียบพลัน จากราคาปิดที่ 24.30 บาท ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ราคาทรุดลงเหลือ 21.10 บาท ลดลง 3.20 บาท หรือลดลง 13.17% ซึ่งการดิ่งลงอย่างรุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักกับหุ้นตัวนี้
การถล่มขาย NETBAY เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนทรุดลงติดต่อกัน 7 วันทำการ โดยวันที่ 9 มีนาคมลงมาปิดที่ 18.70 บาท ก่อนจะเริ่มทรงตัวขึ้นมาใหม่
การดิ่งลงเหวอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ระหว่างช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม ถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีข่าวร้ายอะไรเกิดขึ้นกับหุ้น NETBAY จนกระทั่งผลประกอบการไตรมาสแรกถูกประกาศออกมาในช่วงค่ำวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งผลกำไรทรุดฮวบอย่างน่าใจหาย จนนักลงทุนเกิดความตื่นตระหนก แห่กันเทขายหุ้นทิ้ง
แต่เป็นการตัดสินใจขายที่ช้าเกินไป เมื่อเทียบกับนักลงทุนที่ชิงเทขายหุ้นไปก่อนหน้า ระหว่างช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นมีนาคม
ผลประกอบการ NETBAY ย้อนหลัง 3 ปี มีกำไรเติบโตต่อเนื่อง มีอัตราเงินปันผลที่ดี โดยปี 2567 มีกำไรสุทธิ 215 ล้านบาท ปี 2568 กำไรสุทธิเพิ่มเป็น 265 ล้านบาท แต่ไตรมาสแรกปีนี้กำไรกลับปักหัวลง
ปัจจัยพื้นฐานหุ้น NETBAY อยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจ โดยค่า P/E Ratio ล่าสุดอยู่ที่ 9.11 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 11.54% เพียงแต่ผลประกอบการไตรมาสแรกปีนี้ที่ออกมาน่าผิดหวัง อาจฝังกลบความน่าสนใจในด้านปัจจัยพื้นฐานไป
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ใน NETBAY สัดส่วน 24.90% ของทุนจดทะเบียน จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยมีทั้งสิ้น 4,400 คน ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน 59.82% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยเกือบทั้งหมดตกอยู่ในสภาพติดหุ้นต้นทุนสูง เจ็บกันถ้วนหน้า เพราะราคาร่วงลงมาลึกมาก และส่วนใหญ่ขายหุ้นออกไม่ทันก่อนงบไตรมาสแรกที่ย่ำแย่จะประกาศออกมา
จากราคาสูงสุดที่ 25 บาท ล่าสุดลงมาเหลือเพียง 10.40 บาท หุ้น NETBAY อาจเริ่มมีความน่าสนใจ เพราะถ้าแรงขายหนีตายจากความตื่นตระหนกหมดลง ราคาอาจตั้งหลักขึ้นมาใหม่
แต่ปัญหาความเสี่ยงอยู่ที่แนวโน้มผลประกอบการของ NETBAY จะเป็นอย่างไร ไตรมาสที่ 2 หรือผลประกอบการปี 2569 จะทรุดหนักเหมือนไตรมาสแรกหรือไม่ เพราะถ้าแนวโน้มผลประกอบการยังฟุบต่อ แม้ราคาร่วงมากองกับพื้นแล้ว หุ้น NETBAY ก็อาจยังไม่ปลอดภัย