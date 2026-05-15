SAM เปิดประมูลทรัพย์เด่นทั่วไทย-มูลค่ารวมกว่า 427 ล้านบาท

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เดินหน้าพันธกิจ “ส่งมอบโอกาสเพื่อคนไทย เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” เปิดประมูลทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ทำเลศักยภาพทั่วประเทศ รองรับทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุน ครอบคลุมหลายประเภท ในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2569 โดยนำทรัพย์ออกประมูลรวม 57 รายการ มูลค่ารวมกว่า 427 ล้านบาท ประกอบด้วย ที่ดินเปล่า ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย ห้องชุดพักอาศัย ห้องชุดพาณิชยกรรม ในราคาพิเศษไม่เกิน 20 ล้านบาทและทรัพย์ประเภท โรงงาน/โกดัง เพื่อการลงทุนและต่อยอดธุรกิจ มูลค่าสูงกว่า 20 ล้านบาท
โดยทรัพย์ ไฮไลท์เพื่อการลงทุนต่อยอดธุรกิจในครั้งนี้ คือ โรงงาน/โกดัง เนื้อที่ 15 ไร่ 340 ตร.ว.ถ.เศรษฐกิจ 1 (ทล.3091) ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ภายในทรัพย์ประกอบด้วย อาคารพักอาศัย 3 ชั้น และอาคารหอพัก 4 ชั้น ใกล้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทุ่มแบน สนามกีฬาเทศบาลนครอ้อมน้อยคลังทอง สำนักงานประกันสังคม ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 173.85 ลบ. โรงงาน/โกดัง เนื้อที่ 3 ไร่ 196.2 ตร.ว. ถ.สำนักท้อน-สระแก้ว ต.สำนักท้อน อ. บ้านฉาง จ.ระยอง ภายในทรัพย์ประกอบด้วย อาทิ อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน 1 ชั้น อาคารสำนักงาน 1 ชั้น บ้านพักอาศัยชั้นครึ่ง บ้านพักคนงาน 1 ชั้น และส่วนโล่งหลังคาคลุมจอดรถ ใกล้โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช และโรงเรียนพัฒเวชศึกษา ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 22.33 ลบ. และ โรงงาน/โกดัง เนื้อที่ 68 ไร่ 244 ตร.ว. ถ.สายลำพูน-แม่ทา(ทล.1033) ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ภายในทรัพย์ประกอบด้วย อาทิ อาคารโกดัง 4 หลัง โรงเลี้ยงหมู 6 หลัง บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว 4 หลัง บ้านพักคนงาน 2 หลัง ส่วนโล่งหลังคาคลุม 2 หลัง อาคาสำนักงาน และอาคารเก็บของ ใกล้ วัดเหมืองจี้หลวง สถานีตำรวจเหมืองจี้ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 41.27 ลบ.
นอกจากนี้ SAM ได้รับความร่วมมือจากธนาคารพันธมิตรชั้นนำ 6 แห่ง เพื่อสนับสนุนด้านสินเชื่อให้กับผู้สนใจ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารยูโอบี ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในการให้บริการสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษเฉพาะลูกค้า SAM เท่านั้น นอกจากนี้ ยังจัดแคมเปญ “SAM ทรัพย์มือสองต้องบอกต่อ” มอบค่าตอบแทนสำหรับผู้แนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักมาซื้อทรัพย์ของ SAM ทั้งการประมูลและการซื้อตรง โดยให้ค่าตอบแทนสูงสุดถึง 3 ล้านบาทต่อรายการ
ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนและยื่นซองประมูล พร้อมเอกสารประกอบการ ประมูลที่กำหนดได้ที่สำนักงานใหญ่ SAM อาคารซันทาวเวอร์ส ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1443 กด 2 และดูรายละเอียดทรัพย์สินได้ทางเว็บไซต์ที่ www.sam.or.th