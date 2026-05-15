ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.58-แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(15 พ.ค.69)แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ 32.68 บาทต่อดอลลาร์ฯ ก่อนจะกลับมาปิดตลาดในประเทศที่ระดับ 32.58 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.33 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... เงินบาทอ่อนค่าลงสอดคล้องกับฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางการอ่อนค่าของสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชีย และการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ยังคงได้รับแรงหนุนจากการ คาดการณ์ว่า เฟดอาจยืนดอกเบี้ยที่ระดับสูงไปอีกระยะเพื่อรอประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 729 ล้านบาท และ 2,949 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินไว้ที่ 32.10-32.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด รวมถึงประเด็นระหว่างสหรัฐฯ และจีนหลังการประชุมสุดยอดของผู้นำสิ้นสุดลง ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านเดือนเม.ย. ตัวเลข PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนพ.ค. บันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 28-29 เม.ย. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจเดือนเม.ย. และการกำหนดอัตราดอกเบี้ย LPR ของจีน ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนเม.ย. ของยูโรโซน อังกฤษและญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน