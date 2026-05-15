หุ้นปิดร่วง 21.17 จุด โต๊ะเจรจา"ทรัมป์-สี จิ้นผิง"ไร้เซอร์ไพรส์ DELTA-บิ๊กแคปเผชิญแรงขาย

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,517.95 จุด ลดลง 21.17 จุด (-1.38%) มูลค่าซื้อขาย 67,869.48 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวแดนลบและลงแรงช่วงบ่าย โดยทำจุดสูงสุด 1,536.79 จุด และจุดต่ำสุด 1,512.91 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 201 หลักทรัพย์ ลดลง 263 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 192 หลักทรัพย์
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้เผชิญแรงขายทำกำไรสอดคล้องกับตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะช่วงบ่าย Sentiment เป็นลบหลังสิ้นสุดการหารือระหว่างผู้นำสหรัฐ-จีน 2 วันไม่ได้มีรายละเอียดชัดเจนออกมา และไร้ประเด็นเซอร์ไพรส์ ทำให้ตลาดขาดปัจจัยขับเคลื่อน หุ้นที่วิ่งขึ้นมาก่อนหน้านี้ถูกขายทำกำไรออกมา ขณะเดียวกันในประเทศก็ขาดปัจจัยใหม่หลังสิ้นสุดช่วงประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/69
แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดตลาดมีโอกาสปรับขึ้นต่อจากจังหวะชะลอตัวในวันนี้เมื่อขึ้นมาติดกัน 2 วัน หากดัชนียังไม่หลุดแนวรับ 1,515 และ 1,500 จุด มีโอกาสค่อย ๆ ขยับขึ้นได้ แต่ยังต้องติดตามการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจไทย (GDP) ไตรมาส 1/69 รวมทั้งการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เคาะโครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส"
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศ ติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ใกล้จะสิ้นสุดลงอีกรอบ โดยให้กรอบแนวรับ 1,515 จุด ถัดไป 1,500 จุด และแนวต้าน 1,530-1,545 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 7,451.66 ล้านบาท ปิดที่ 319.00 บาท ลดลง 15.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 6,163.55 ล้านบาท ปิดที่ 34.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,201.34 ล้านบาท ปิดที่ 196.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
HANA มูลค่าการซื้อขาย 2,989.02 ล้านบาท ปิดที่ 31.50 บาท ลดลง 3.75 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,713.18 ล้านบาท ปิดที่ 36.25 บาท ลดลง 1.00 บาท