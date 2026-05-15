กรุงไทยแจ้งรับใบอนุญาตVirtual Bankจากธปท.-พร้อมผนึกพันธมิตรตั้งธนาคารคลิกซ์

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข เลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งได้แก่ บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา(Virtual Bank)เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 โดยต่อมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ธนาคารและพันธมิตรทางธุรกิจได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด “ธนาคารคลิกซ์ จำกัด (มหาชน)” เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตและเตรียมความพร้อมในการเริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569ทีีผ่านมา ธนาคารแห่ประเทศไทย(ธปท.)ได้มีหนังสือแจ้งให้ธนาคารคลิกซ์ จำกัด (มหาชน)ทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อนุญาตให้ธนาคารคลิกซ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา) พร้อมกับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับแล้ว
ทั้งนี้ ความร่วมมือของธนาคารและพันธมิตรทั้งสองรายได้ผนึกกำลังความแข็งแกร่ง 3 มิติสำคัญ ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงผู้คนในวงกว้าง ความเชี่ยวชาญทางการเงินที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ รวมทั้งระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ
(ecosystem) ที่อยู่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภค รวมถึงข้อมูลทางเลือก เปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม Unserved และ Underserved บริหารการเงิน รวมถึงเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม ปลอดภัย และเป็นธรรมภายใต้ขอบเขตและการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)