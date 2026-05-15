BEM กำไร Q1/69 โตตามคาด 875 ล้าน รายได้ค่าผ่านทาง-ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

BEM เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2569 กำไรสุทธิ 875 ล้านบาท รายได้จากค่าผ่านทางและ ค่าโดยสารยังคงเติบโต จากปริมาณการเดินทางและกิจกรรมเศรษฐกิจที่หนาแน่น ส่งผลให้ปริมาณผู้ใช้ทางพิเศษและผู้โดยสารรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดเผยถึงผลประกอบการไตรมาส 1/2569 ว่า “แม้ว่าปริมาณนักท่องเที่ยวจะชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลก แต่สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจยังคงมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีการเดินทาง ประชาชนยังคงต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทในไตรมาสแรกนี้ มีกำไรสุทธิจำนวน 875 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้รวมจาก 3 ธุรกิจ 4,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 24 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จาก ธุรกิจทางพิเศษ 2,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 30 ล้านบาท โดยมีปริมาณจราจรเฉลี่ย 1.13 ล้านเที่ยวต่อวัน ธุรกิจระบบราง 1,784 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 35 ล้านบาท โดยมีปริมาณผู้โดยสารในไตรมาสนี้เฉลี่ยทุกประเภทวันอยู่ที่ 447,000 เที่ยวต่อวัน และในวันทำการเฉลี่ยอยู่ที่ 506,000 เที่ยวต่อวัน และธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 224 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายได้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
สำหรับความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตะวันออก (สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย -สถานีแยกร่มเกล้า) การก่อสร้างงานโยธาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว งานระบบรถไฟฟ้ามีความคืบหน้าร้อยละ 49 ส่วน ช่วงตะวันตก (สถานีบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) การก่อสร้างงานโยธามีความคืบหน้าร้อยละ 29 ส่วนงานระบบรถไฟฟ้ามีความคืบหน้าร้อยละ 8
ด้านความคืบหน้าของการจัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินคาดว่าจะได้รับขบวนรถไฟฟ้าและให้บริการตามแผนงานในปี 2571 เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออก และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับจำนวนผู้โดยสารที่หนาแน่นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
BEM เดินหน้ายกระดับระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษและระบบรถไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเดินทางที่ดีขึ้นของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การเติบโตขององค์กรสามารถดำเนินไปควบคู่กับการพัฒนาสังคมได้อย่างสมดุล