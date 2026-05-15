'CLICX'รับไลน์เซนส์ Virtual Bank รายแรก-ลั่นพร้อมให้บริการมิ.ย.นี้

รายงานข่าวจาก CLICX (คลิกซ์) ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาภายใต้ความร่วมมือของ 3 องค์กรชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB),บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)(AIS) และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)(OR) ประกาศความพร้อมในการจัดตั้ง ขึ้นแท่น Virtual Bank รายแรกของประเทศ หลังรับอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา(Virtual Bank) จากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ การได้รับอนุญาตในครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของ “CLICX” ในการก้าวสู่ธุรกิจธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทั้งด้านเทคโนโลยี ความปลอดภัย มาตรฐานการให้บริการ และความเข้าใจต่อพฤติกรรมทางการเงินของผู้ใช้งานยุคใหม่ ดังนั้น 'CLICX' จึงไม่ใช่เพียงการเกิดขึ้นของผู้เล่นรายใหม่ในตลาดการเงิน แต่คือก้าวยุทธศาสตร์สำคัญที่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมธนาคารไทย สู่บริการทางการเงินดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย คล่องตัว ปลอดภัย และเข้าใจชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง
โดยการจัดตั้ง CLICX เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “Bank in One CLICX” ที่ยกระดับจากการเป็นเพียงธนาคารดิจิทัล สู่การเป็น Beyond Banking ที่ผสานบริการทางการเงินเข้ากับชีวิตประจำวันอย่างไร้รอยต่อ ผ่านการพัฒนาในหลายด้าน เช่น การประยุกต์ใช้ AI เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้า, การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานจริง (real-life behavior) และการใช้ Alternative Data เพื่อสร้างมุมมองทางการเงินที่ครอบคลุมและเข้าใจผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิต การสื่อสาร การเดินทาง หรือพฤติกรรมการใช้บริการในชีวิตประจำวัน ประกอบกับนโยบายการเปิดกว้างให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลตามสิทธิของผู้ใช้บริการ (Open Data for Consumer Empowerment) ของธปท.จะทำให้สามารถเข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อนำไปสร้างแบบจำลองการประเมินเครดิตแบบใหม่ที่นำข้อมูลทางเลือกมาใช้เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนและธุรกิจไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ได้ดีกว่าแบบจำลองปัจจุบัน เพื่อยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ “เข้าใจผู้ใช้มากกว่าข้อมูลบนเอกสาร” ครอบคลุมตั้งแต่การออม การบริหารเงิน ไปจนถึงการเข้าถึงสินเชื่อที่เหมาะสมแบบเฉพาะบุคคลโดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ความปลอดภัย และความสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างแท้จริง
จากความร่วมมือของ 3 พันธมิตรไทยดังกล่าวถือเป็นผสานจุดแข็งจาก 3 มิติสำคัญ ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงผู้คนในวงกว้าง ความเชี่ยวชาญทางการเงินที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ รวมถึง ecosystem ที่อยู่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ทำให้ CLICX ไม่ได้เป็นเพียงแอปธนาคารใหม่ แต่เป็น “แพลตฟอร์มที่เชื่อมโลกการเงินเข้ากับชีวิตจริง” (Embedded Banking) อย่างสมบูรณ์ ที่ไม่ถูกจำกัดด้วยสาขา เอกสาร หรือกรอบบริการแบบเดิม แต่พร้อมอยู่ในทุกจังหวะชีวิตของผู้ใช้งาน ช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการทางการเงิน และเปิดโอกาสให้คนไทยบริหารเงิน ออมเงิน รวมถึงเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับชีวิตจริงได้ง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเป็นธรรมมากขึ้น
และหัวใจสำคัญของ CLICX คือการขับเคลื่อน Financial Inclusion หรือการเปิดโอกาสทางการเงินให้คนไทยทุกกลุ่มเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะกลุ่มที่ระบบการเงินเดิมยังตอบโจทย์ได้ไม่เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้ไม่ประจำ แรงงานรายวัน ฟรีแลนซ์ ไรเดอร์ คนขับแท็กซี่ พนักงานจบใหม่ นักศึกษา แม่ค้าออนไลน์ และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดด้านเอกสารรายได้ ประวัติทางการเงิน หรือรูปแบบรายได้ การมีข้อมูลทางเลือกที่ช่วยให้เห็นภาพพฤติกรรมจริงของผู้คนในระบบนิเวศ ที่สามารถสร้างความเข้าใจลูกค้าได้ชัดกว่า ช่วยให้สามารถประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าได้ดีขึ้น เหล่านี้ทำให้มองเห็นภาพของลูกค้าในมิติใหม่ แม้จะไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินโดยตรง ลดปัญหาหนี้นอกระบบและเศรษฐกิจนอกระบบ ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางการเงินและสร้างพฤติกรรมทางการเงินที่ดีผ่านแนวคิดการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) ในการส่งเสริมการออมเงินเพื่อสร้างพฤติกรรมทางการเงินที่ดีและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดย CLICX มีแผนพร้อมให้บริการภายในเดือนมิถุนายน 2569