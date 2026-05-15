STARM กำไรไตรมาสแรกโต 29.75%

สตาร์ มันนี่ เปิดผลงานไตรมาส 1/69 มีรายได้รวม 359.64 ล้านบาท กำไรสุทธิ 25.11 ล้านบาท เติบโต 29.75% อานิสงส์จัดการคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น ติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟากผู้บริหาร "ชูศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม"ระบุไตรมาส 2/69 เปิดให้บริการ E-Commerce - LINE OA ตั้งเป้ารายได้ปีนี้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% พร้อมเดินหน้า ยกระดับการให้บริการสินเชื่อสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบภายในปี 71 ผ่าน Web Service และ Mobile Application เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
นายชูศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) (STARM) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569) บริษัทฯมีรายได้รวมอยู่ที่ 359.64 ล้านบาท และกำไรสุทธิอยู่ที่ 25.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 19.35 ล้านบาท
โดยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมาจากการจัดการคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น ซึ่งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ลดลง อยู่ที่ 21.77 ล้านบาท หรือลดลง 41.48% เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของพอร์ตลูกหนี้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินทรัพย์มากขึ้น โดยได้ชะลอการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อควบคุมระดับหนี้ที่อาจก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ขณะเดียวกันยังเดินหน้ายกระดับกระบวนการบริหารจัดการชั้นหนี้และติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพพอร์ตสินเชื่อโดยรวมปรับตัวดีขึ้น และช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในระยะยาว
สำหรับในไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ เตรียมเปิดให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งแพลตฟอร์ม E-Commerce และ LINE OA เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้า พร้อมนำระบบ Loan Origination System (LOS) และ Loan Management System (LMS) มาใช้ในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาและบริหารสินเชื่อ โดยตั้งเป้ารายได้ปี 2569 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10%
นอกจากนี้ บริษัทฯ เตรียมเดินหน้ายกระดับการให้บริการสินเชื่อสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบภายในปี 2571 ผ่านทั้ง Web Service และ Mobile Application เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น
พร้อมทั้งมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาสินเชื่อด้วยระบบ AI และ Auto-Approve เพื่อการให้บริการที่รวดเร็ว รวมถึงสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับคุณสมบัติและความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ดียิ่งขึ้น พร้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว