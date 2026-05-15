SISB เปิดผลงาน Q1รายได้แตะ 637 ลบ.

เอสไอเอสบี แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 1/69 มีรายได้รวม 637.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.4% จากงวดเดียวกันปีก่อน ฟากซีอีโอ "ยิว ฮอค โค" ระบุ แผนธุรกิจปีนี้ เน้นคุณภาพการศึกษาและการสร้างความแตกต่าง เพื่อดึงดูดนักเรียนทั้งชาวไทย และต่างชาติ เดินหน้าขยายโรงเรียนนานาชาติแห่งที่ 7 ในจ.ปทุมธานี ตั้งเป้าเป็น โรงเรียนนานาชาติที่คนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น (More Affordable Price) คาดเปิดให้บริการเดือนสิงหาคม ปี 2570 หนุนอนาคตเติบโตยั่งยืน
นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB เปิดเผยว่าภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส1/2569 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2569) บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 637.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.29 ล้านบาท คิดเป็น 0.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 634.88 ล้านบาท
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าจะขยายธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ โดยเน้นคุณภาพการศึกษาและการสร้างความแตกต่าง เพื่อดึงดูดนักเรียนทั้งชาวไทยและต่างชาติ และมั่นใจว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว พร้อมเดินหน้าขยายโรงเรียนนานาชาติแห่งที่ 7 ในจังหวัดปทุมธานี ตั้งเป็นโรงเรียนนานาชาติที่คนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น (More Affordable Price) รองรับจำนวนนักเรียนใหม่ที่เพิ่มขึ้น คาดว่าจะเปิดให้บริการเดือนสิงหาคม ปี 2570
“สำหรับโรงเรียนนานาชาติแห่งที่ 7 โซนรังสิต ในจังหวัดปทุมธานี ตั้งเป้าเป็น โรงเรียนนานาชาติที่คนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น (More Affordable Price) โดยจะใช้ชื่อว่า “Marina Singapore International School” มีราคาค่าเทอมที่เข้าถึงได้ เพื่อเป็นการขยายฐานตลาดกลุ่มที่มีความต้องการเข้าถึงโรงเรียนนานาชาติของกลุ่มบริษัท คาดว่าจะเปิดให้บริการเดือนสิงหาคม ปี 2570” นายยิว ฮอค โคว กล่าวในที่สุด