FTI กวาดรายได้โค้งแรกที่ 194.67 ลบ.

“ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล” กวาดรายได้ Q1/69 ที่ 194.67 ลบ. คว้ามาตรฐานฮาลาลสินค้าสารกรอง-แบรนด์ Aquatek ดันยอดขาย อัพมาร์จิ้นพุ่ง หลังคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายดีต่อเนื่อง
ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI เปิดเผยว่า สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้รวมจากการขายสินค้า และบริการอยู่ที่ 194.67 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 20.29 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 11.64% จากไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 และปรับตัวลดลงจำนวน 9.11 ล้านบาท คิดเป็น 4.47% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
โดยรายได้จากการขายสินค้าของกลุ่มธุรกิจ แบ่งเป็น 6 กลุ่ม 1.กลุ่มครัวเรือนมียอดขายรวม 33.27 ล้านบาท สัดส่วนการขาย 17% 2.กลุ่มพาณิชย์ รายได้รวม 58.21 ล้านบาท สัดส่วนการขาย 30% 3.กลุ่มอุตสาหกรรม รายได้รวม 49.14 สัดส่วนการขาย 25% 4.กลุ่มสารกรอง รายได้ 31.72 บาท สัดส่วนการขาย 16% 5.กลุ่มสินค้าแบรนด์ Aquatek รายได้รวม 17.44 สัดส่วนการขาย 9% และ 6.กลุ่มปั๊มวาล์ว รายได้รวม 4.79 ล้านบาท สัดส่วนการขาย 2%
ขณะเดียวกันบริษัทได้รับมาตรฐานฮาลาล (Halal Standard) ในกลุ่มสินค้าสารกรอง ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันเมื่อปีก่อน และกลุ่มสินค้าแบรนด์ Aquatek มียอดจําหน่ายเครื่องกรองน้ำเพิ่มขึ้น 35%
ทั้งนี้ไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 บริษัทมีต้นทุนขาย จำนวน 134.61 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 12.77 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 10.48% จากไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 และลดลงจำนวน 16.26 ล้านบาท คิดเป็น 10.78% จากช่วงเดียวกันปีก่อนตามสัดส่วนรายได้
ขณะที่บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 เท่ากับ 30.85% ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.72% จากไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 และเพิ่มขึ้น 4.89% จากช่วงเดียวกันปีก่อนจากการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนนําเข้าสินค้าได้เป็นอย่างดีทำให้อัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
รวมถึงบริษัทมีต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวนเงินรวม 41.44 ล้านบาท ลดลง 2.05 ล้านบาท จากไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 และลดลง 1.40 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยหลักเกิดจากค่าเดินทาง งานแสดงสินค้าต่างประเทศลดลง และค่าตัดจําหน่ายการก่อสร้างร้านค้าตัวแทนจําหน่ายลดลง