EAอวดEBITDA ปกติแตะ 1,896 ล้านบาท

พลังงานบริสุทธิ์ กลับสู่กำไรสุทธิในไตรมาสแรก EBITDA ปกติแตะ 1,896 ล้านบาท กระแสเงินสดดำเนินงานกว่า 2,037 ล้านบาท และธุรกิจ EV โต 62.6% จากไตรมาสก่อน หนุนสัญญาณฟื้นตัวอย่างมีวินัย
นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA แจ้งผลงานไตรมาสแรกพลิกกลับมามีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 361.82 ล้านบาท จากผลขาดทุนสุทธิ 4,651.24 ล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ EBITDA ไม่รวมรายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีนัยสำคัญอยู่ที่ 1,895.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.0% QoQ และมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,037.25 ล้านบาท สะท้อนการฟื้นตัวของผลประกอบการ การบริหารต้นทุน และสภาพคล่องทางการเงินที่ยังแข็งแกร่ง โดยมีแรงสนับสนุนจากธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่เติบโต 62.6% QoQ
ในไตรมาส 1/2569 EA มีรายได้รวม 3,328.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3% จากไตรมาสก่อนหน้า แม้ลดลง 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมาจากการสิ้นสุดสิทธิ Adder ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดลำปาง และการปรับโมเดลธุรกิจไบโอดีเซลสู่รูปแบบรับจ้างผลิต ซึ่งทำให้การรับรู้รายได้เปลี่ยนจากยอดขายเต็มจำนวนเป็นค่าบริการ อย่างไรก็ตาม การปรับโมเดลดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ และทำให้โครงสร้างกำไรมีความชัดเจนมากขึ้น
ด้านความสามารถในการทำกำไร บริษัทมีกำไรขั้นต้น 1,326.77 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 40.8% ฟื้นตัวจากระดับติดลบในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 134.04 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 361.82 ล้านบาท พลิกกลับมาเป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญ หากไม่รวมรายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีนัยสำคัญ บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 500.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% จากไตรมาสก่อนหน้า
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ยังเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญ โดยมีรายได้ 429.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.6% QoQ และมากกว่า 100% YoY จากการส่งมอบรถรวม 64 คันในไตรมาสนี้ ส่วนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนยังคงเป็นฐานรายได้และกระแสเงินสดหลักของบริษัท โดยมีรายได้ 2,277.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.0% จากไตรมาสก่อนหน้า
ในขณะเดียวกัน EA เดินหน้าขยายโอกาสในธุรกิจที่มีศักยภาพสร้างรายได้ประจำระยะยาว ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่ 2 โครงการ รวม 180 เมกะวัตต์ โครงการกำจัดขยะบนเกาะล้านที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการโรงไฟฟ้าขยะจังหวัดภูเก็ต ขนาด 8 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างและคาดว่าจะ COD ได้ภายในสิ้นปี 2569 รวมถึงการต่อยอดโครงการ Bangkok E-Bus Programme ผ่านการส่งมอบ ITMOs จำนวน 49,717 หน่วยในไตรมาสนี้
นอกจากนี้ EA ยังได้รับสัญญาณเชิงบวกด้านความเชื่อมั่นจากการที่ TRIS Rating ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น “Stable” จากเดิม “Negative” พร้อมคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ระดับ “BB+” โดยสะท้อนมุมมองต่อสถานะสภาพคล่องและความสามารถในการบริหารภาระหนี้ที่ปรับตัวดีขึ้น หลังบริษัทดำเนินมาตรการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายระยะเวลาครบกำหนดชำระคืนหุ้นกู้ การรีไฟแนนซ์เงินกู้ระยะยาว และการบริหารโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมมากขึ้น ซึ่งช่วยลดแรงกดดันด้านสภาพคล่องในระยะสั้น และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินให้แก่บริษัท
ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนว่า ปี 2569 อาจเป็นปีสำคัญที่ EA เริ่มเห็นสัญญาณการกลับมาของผลประกอบการและความเชื่อมั่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งจากการพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง การปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการได้รับมุมมองเชิงบวกด้านเครดิต อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รักษาวินัยทางการเงิน และให้ความสำคัญกับการสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงในระยะยาว
นายวสุ กล่าวว่า “ผลประกอบการไตรมาส 1/2569 ถือเป็นก้าวที่น่าพอใจบนเส้นทางการฟื้นตัวของกลุ่มบริษัท โดยกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่กลับมาเป็นบวก ขณะที่ EBITDA ปกติและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง สะท้อนว่า Core Business ของเรายังสามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้มองผลประกอบการไตรมาสนี้ว่าเป็นจุดหมายปลายทาง แต่เป็นสัญญาณที่ยืนยันว่าทิศทางที่บริษัทกำลังดำเนินอยู่เริ่มสะท้อนผลในเชิงรูปธรรมมากขึ้น ทั้งการปรับโครงสร้างธุรกิจ การควบคุมต้นทุน การรักษาสภาพคล่อง และการจัดสรรเงินลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ประจำและกระแสเงินสดในระยะยาว
EA จะยังคงให้ความสำคัญกับวินัยทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการขยายธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางพลังงานสะอาด เพื่อสร้างโครงสร้างรายได้ที่สมดุลและยั่งยืนมากขึ้น พร้อมเดินหน้าสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว”