EKH รายได้รวมพุ่งเฉียด 319 ลบ.-เดินหน้าเปิดบริการ 3 โปรเจ

"เอกชัยการแพทย์ " ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 มีรายได้รวมเท่ากับ 318.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.33 ล้านบาท หรือ 5.05 % เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิเท่ากับ 56.27 ล้านบาท รับอานิสงส์จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการ โรงพยาบาลคูน พระราม 2 และศูนย์หัวใจฯ รวมถึงผู้เข้ารับบริการศูนย์ EKI-IVF ที่เพิ่มขึ้น ฟากผู้บริหาร “นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร” ระบุ พร้อมบุกตลาดสุขภาพครึ่งปีหลังด้วย 3 โครงการใหม่ ปักหมุดเปิดให้บริการ “โรงพยาบาลบลูม” เดือนมิถุนายนนี้ รับเทรนด์สุขภาพจิต มั่นใจรายได้ทั้งปีเติบโตไม่ต่ำกว่า 20%
นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่าภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2569) ของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมเท่ากับ 318.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.33 ล้านบาท หรือ 5.05% เทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 303.30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 56.27 ล้านบาท
ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ มาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลคูน พระราม 2 และจำนวนผู้เข้ารับบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเอกชัย รวมถึงผู้เข้ารับบริการของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก EKI-IVF ที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2569 บริษัทฯ เตรียมเปิดให้บริการ 3 โครงการใหม่ คือ โรงพยาบาลบลูม สถานพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต (Mental Health) ขนาด 50 เตียง ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน โดยตั้งเป้ารายได้เบื้องต้นที่ 70-100 ล้านบาทในปี 2569
นอกจากนี้ ยังเตรียมเปิดอาคาร C ของโรงพยาบาลเอกชัย ซึ่งเป็นอาคารส่วนขยายขนาด 60 เตียง เพื่อรองรับปริมาณผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ทั่วไปที่เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้น และโรงพยาบาลคูน วัฒนแพทย์ จังหวัดกระบี่ ขนาด 33 เตียง เน้นการรักษาและการดูแลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโรงพยาบาลคูน พระราม 2 สู่ทำเลที่มีศักยภาพ
“เราไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่บริการในแบบเดิม แต่กำลังมุ่งหน้าสู่ New S-Curve เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเปิดให้บริการด้านสุขภาพทั้ง 3 โครงการ จะช่วยผลักดันให้รายได้และกำไรเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น รวมถึงเข้ามาเสริมศักยภาพการแข่งขันและตอบโจทย์เทรนด์การแพทย์สมัยใหม่ได้อย่างครบวงจร ซึ่งปีนี้บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำกว่า 20% และยังมุ่งเน้นมองหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว" นายแพทย์อำนาจ กล่าว