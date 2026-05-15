KTB-ADVANC-OR ลุย Virtual Bank รายแรก หลังคลัง-แบงก์ชาติไฟเขียว"ธนาคารคลิกซ์"เริ่มออกสตาร์ท

ธนาคารกรุงไทย [KTB] และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งได้แก่ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส [ADVANC] และบมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก [OR] ได้รับความเห็นชอบจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 68 โดยต่อมาเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 68 ธนาคารและพันธมิตรทางธุรกิจได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด คือ ธนาคารคลิกซ์ เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตและเตรียมความพร้อมในการเริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
โดยเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 69 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีหนังสือแจ้งให้ธนาคารคลิกซ์ ทราบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อนุญาตให้ธนาคารคลิกซ์ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา) พร้อมกับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับแล้ว
ความร่วมมือของธนาคารและพันธมิตรทั้งสองรายได้ผนึกกำลังความแข็งแกร่ง 3 มิติสำคัญ ทั้งเทคโนโลยี ดิจิทัลที่เชื่อมโยงผู้คนในวงกว้าง ความเชี่ยวชาญทางการเงินที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ รวมทั้งระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่อยู่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภค รวมถึงข้อมูลทางเลือก เปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม Unserved และ Underserved บริหารการเงิน รวมถึงเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม ปลอดภัย และเป็นธรรม ภายใต้ขอบเขตและการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย