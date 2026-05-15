หุ้นปิดเช้าลบ 12.62 จุด แรงขาย DELTA กดดันผวาติด Cash Balance-หลุด SET50 สลับซื้อกลุ่มแบงก์

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,526.50 จุด ลดลง 12.62 จุด (-0.826%) มูลค่าซื้อขายราว 37,048 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวลง โดยทำจุดต่ำสุด 1,523.87 จุด และจุดต่ำสุด 1,536.79 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าปรับตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชีย หลังจากขึ้นมาค่อนข้างมากแล้ว
ปัจจัยที่กดดันหลักมาจากแรงขาย DELTA หลังจากขึ้นมาอย่างร้อนแรงต่อเนื่อง อาจสร้างความกังวลโอกาสติด Cash Balance อีกครั้ง และทำให้เสี่ยงหลุดการคำนวณ SET50 จึงมีแรงขายออกมาชะลอความร้อนแรงลง
ขณะเดียวกันยังมีแรงขายหุ้นใหญ่อื่นออกมาหลังจากตอบรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/69 ไปค่อนข้างมากแล้ว แต่ก็จะเห็นว่ามีแรงซื้อสลับกลุ่มเข้ามาในหุ้นกลุ่มแบงก์ที่ปรับตัวขึ้น คาดว่าอาจเป็นกลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่เห็นแนวโน้มการกลับเข้ามาซื้อ
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายคาดแกว่งตัวแดนลบต่อ โดยให้แนวต้าน 1,530 จุด แนวรับ 1,500 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,900.06 ล้านบาท ปิดที่ 323.00 บาท ลดลง 11.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 3,240.44 ล้านบาท ปิดที่ 34.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,091.22 ล้านบาท ปิดที่ 197.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
HANA มูลค่าการซื้อขาย 1,932.93 ล้านบาท ปิดที่ 32.50 บาท ลดลง 2.75 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,501.15 ล้านบาท ปิดที่ 36.75 บาท ลดลง 0.50 บาท