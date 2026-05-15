PEER โชว์กำไร Q1/69 68.12 ล้าน ชนะคดีลูกหนี้ PSD 63 ล้าน จ่อเอาผิดอดีตกรรมการทั้งแพ่งและอาญา

บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (PEER) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 112.30 ล้านบาท พลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 68.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 218 จากงวดก่อนหน้า เป็นผลจากการบริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในธุรกิจ Contact Center และธุรกิจ Home Shopping ที่โตต่อเนื่อง มีรายได้จากการขาย 75.93 ล้านบาท ด้วยการปรับขยายช่องทางจำหน่ายผ่านสื่อดิจิทัลทีวีและแพลตฟอร์มออนไลน์สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากการฟื้นโครงสร้างธุรกิจ บริษัทเดินหน้าล่าหนี้เก่า แบบไม่ปล่อยผ่าน โดยกรณีลูกหนี้จากการขายหุ้นในบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSD) มูลค่า 120 ล้านบาท ทั้ง 2 รายที่บริษัทฟ้องร้องนั้น ปัจจุบันศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้รายที่ 1 มีความผิดและต้องชำระเงินต้น 63.18 ล้านบาท รวมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีนับจากวันฟ้องและค่าใช่จ่ายอื่นๆ แก่บริษัท และลูกหนี้รายที่ 2 อยู่ระหว่างการสืบพยานเพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม เมื่อมีความคืบหน้าทางคดี บริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักลงทุนให้ทราบเป็นลำดับต่อไป รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนของการบังคับคดีหลังศาลตัดสินคดี
และในกรณีเดียวกัน บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบถึงความโปร่งใสในขั้นตอนของการทำรายการซื้อขายในอดีต รวมถึงกลุ่มบุคคลผู้เกี่ยวข้องว่าเป็นไปอย่างสุจริต รอบคอบและรัดกุมเพียงพอหรือไม่ หากพบว่ามีส่วนทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าด้วยความประมาทหรือตั้งใจก็ตาม บริษัทจะนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงรายงานต่อ ก.ล.ต. และทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลอย่างเหมาะสม
นายจิรายุ เชื้อแย้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “บริษัทให้ความสำคัญกับการวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้สามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลา โดยมุ่งรักษาสมดุลระหว่างการเติบโต การบริหารความเสี่ยง และเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อวางรากฐานให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ขณะเดียวกันการรักษาวินัยทางการเงินและการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะไม่มีทางปล่อยผ่าน ทำให้บริษัทได้เร่งติดตามหนี้ค้างชำระและยังคงตรวจสอบธุรกรรมในอดีตอย่างต่อเนื่อง หากพบพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด”