ADD จ่ายปันผลทุกไตรมาส -บอร์ดเคาะปันผลระหว่างกาล 0.06 บ.

บอร์ด "แอดเทค ฮับ " ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.06 บาทติดต่อกันต่อเนื่องตั้งแต่เข้าตลาด mai จ่อ XD วันที่ 26 พ.ค.นี้ และกำหนดจ่ายปันผล 12 มิ.ย. 69 ตอกย้ำความมั่นใจฐานะการเงินแกร่ง แม้ไตรมาส 1/2569 มีรายได้รวม 85.14 ล้านบาท ลดลง 1.25% และกำไรสุทธิ ลดลงเหลือ 4.13 ล้านบาท จากการตั้งสำรองหนี้ของบริษัทร่วม (GTI) พร้อมประกาศจัดขบวนทัพใหม่ เร่งสร้างรายได้แบบ Revenue Sharing แบบมั่นคง
นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์และให้บริการดิจิทัลโซลูชัน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 มิถุนายน 2569
“การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้ถือเป็นการจ่ายปันผลต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2564 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการบริหารงานและผลตอบแทนที่เป็นไปตามเป้าหมาย แม้สภาวะเศรษฐกิจจะมีความท้าทาย แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาสภาพคล่องและขีดความสามารถในการทำกำไรไว้ได้เป็นอย่างดี”
สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 85.14 ล้านบาท ลดลง 1.25% แม้รายได้จากดิจิทัลคอนเทนต์ จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีรายได้ที่ระดับ 30.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.23% กำไรขั้นต้น 8.17 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 26.42%, และการตลาดดิจิทัล มีรายได้ 29.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.93% กำไรขั้นต้น 6.28 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 21.53% แต่รายได้จากดิจิทัลโซลูชัน ปรับตัวลดลง โดยมีรายได้รวม 25.08 ล้านบาท ลดลง 22.24% กำไรขั้นต้น 11.76 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง 46.89%
และปัจจัยที่ทำให้ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2569 ลดลง เนื่องจาก บริษัทฯ ต้องตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้น 3.90 ล้านบาท จากการปล่อยกู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัทร่วม GTI (ถือหุ้น 15%) มีเงินต้นค้างชำระ 6 งวด รวม 2.70 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างชำระ 1.06 ล้านบาท รวมเป็นหนี้ค้างชำระ 3.76 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ทำการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตไปแล้วรวม 14.26 ล้านบาท จากยอดเงินต้นคงค้างทั้งหมด 29.55 ล้านบาท และจะทบทวนประมาณการสำรองอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลใหม่ในอนาคต ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 4.13 ล้านบาท ลดลง 46.70% จากปีก่อน จากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
อย่างไรก็ตาม ในปี 2569 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะในธุรกิจหลัก (Core Business) การให้บริการระบบสนับสนุนแก่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Operator) ทั้งการพัฒนาระบบโหวตแคมเปญระดับประเทศ ระบบเสียงรอสายรูปแบบใหม่ จนถึงการพัฒนาระบบ แลกคะแนนสะสม (Point Redemption) ให้กับกลุ่มสถาบันการเงินและองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อสร้างรายได้ในรูปแบบของส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ที่มั่นคงและต่อเนื่อง