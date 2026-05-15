IMH ไตรมาสแรกพลิกมีกำไร -รุก “Medical Tourism” ปักหมุดรพ.ใหม่

รพ.อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ “IMH” กลับมาผงาด หลังโชว์งบไตรมาส 1/2569 พลิกกลับมามีกำไรสุทธิแตะ 28.3 ล้านบาท หลังปรับยุทธศาสตร์เจาะตลาดคนไข้ต่างชาติ ล่าสุดบอร์ดไฟเขียว ลงทุนเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ “IMH SILOM International Hospital” ผ่านการเช่าอาคารอาคารปิยะมิตร 7 ชั้น ระยะยาว 30 ปี ปักหมุดรองรับผู้ป่วยต่างชาติ และศูนย์มะเร็ง คาดปั้มรายได้เพิ่มปีละ 480 ล้านบาท หลังเปิดเต็มรูปแบบปี 2570 พร้อมเสิร์ฟข่าวดีแจก IMH-W2 ฟรี ให้ผู้ถือหุ้นอัตรา 2:1 ราคาใช้สิทธิ 6 บาท หลัง IMH-W1 หมดอายุ
ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปี 2569 ว่า บริษัทฯ สามารถกลับมาพีคอัพอีกครั้ง หลังพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ แตะระดับ 28.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการปรับยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อเจาะตลาดกลุ่มคนไข้ต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ ในประเทศไทย (Medical Tourism)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลงทุนเปิดตัวโรงพยาบาลใหม่ ภายใต้ชื่อ “IMH SILOM International Hospital” เพื่อสร้างโอกาสการต่อยอดในการให้บริการ โดยรพ.ดังกล่าวจะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดใหญ่รองรับคนไข้ต่างชาติ และศูนย์มะเร็ง ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ (CBD) โดยได้ลงนามสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี อาคารปิยะมิตร ซึ่งเป็นอาคารสูง 7 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 6,230 ตารางเมตร โดยคาดว่าจะปรับปรุง (Renovate) พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงต้นปี 2570 ดังนั้นหากรพ.ดังกล่าวเปิดให้บริการจะสร้างรายได้เพิ่มเข้ามาเฉลี่ย 480 ล้านบาทต่อปี
“สำหรับ รพ.IMH SILOM International Hospital จะเป็นหนึ่งในหัวหอกสำคัญของธุรกิจ ตามการเป็นปรับยุทธศาสตร์เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้าน Health Care เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะคนไข้ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ BRICS เช่น รัสเซีย จีน อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น”
ขณะเดียวกันในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาล IMH สีลม ได้เปิดตัว IMH Phuket Representative Office อย่างเป็นทางการแล้ว ณ สำนักงาน BRICS Phuket ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาล IMH สีลม กับ BRICS THAILAND ในฐานะ Official Healthcare Partner of BRICS THAILAND และมุ่งขึ้นเป็นผู้นำตลาดคนไข้รัสเซียในประเทศไทย ซึ่งมีความได้เปรียบเรื่อง location ที่ตั้งอยู่ใจกลาง สีลม-สาทร มีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง และมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ตลอดจนอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้โรงแรมหรูชื่อดัง เช่น โรงแรม แชงกรี-ลา, โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล ที่สำคัญใกล้ ICONSIAM ห้างดังระดับเอเซีย ซึ่งถึงเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญในการดึงดูดคนไข้กลุ่ม Russian Medical Tourism ให้เข้ามาใช้บริการได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ดร.สิทธิวัตน์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนการขยายธุรกิจดังกล่าวว่า จะส่งผลให้แนวโน้มรายได้ของกลุ่ม IMH อยู่ในทิศทาง “เติบโตแบบก้าวกระโดด” พร้อมตั้งเป้ารายได้ในปี 2569 แตะระดับกว่า 1,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2568 ที่มีรายได้ 763 ล้านบาท และคาดว่าจะมีรายได้แตะระดับกว่า 1,500 ล้านบาทในปี 2570 ตามลำดับ หลังการเปิดให้บริการของของ IMH SILOM International Hospital
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและตอบแทนผู้ถือหุ้น บอร์ดยังมีมติอนุมัติแจกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ IMH-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยมีราคาใช้สิทธิที่ 6 บาท โดยจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date) และการออกวอร์แรนต์ภายหลังจาก IMH-W1 หมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2569