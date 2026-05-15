CPL ไตรมาสแรกพลิกฟื้นกำไร

ซีพีแอล กรุ๊ป ผยผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2569 พลิกจากขาดทุน 2.56 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิ 7.80 ล้านบาท โดยกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 104.91 ล้านบาท ชี้แม้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง และการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ยอดขายลดลง แต่สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้รักษาความสามารถในการทำกำไรไว้ได้
นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CPL เปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสแรก (มกราคมถึงมีนาคม) ปี 2569 ว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 438.49 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 9.06% อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ต้นทุนขายและบริการ ลดลง 11.85% ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 103.78 ล้านบาท เป็น 104.91 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 1.09% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 7.80 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 2.56 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปี 2568
ปัจจุบัน บมจ.ซีพีแอล กรุ๊ป ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสำเร็จรูป ซึ่งมีสัดส่วน 54% ของรายได้รวมของบริษัทฯ ธุรกิจรับจ้างฟอกหนัง มีสัดส่วน 6% ของรายได้รวม และธุรกิจผลิตและจำหน่ายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย (Safety Products) มีสัดส่วน 40% ของรายได้รวม
โดยในไตรมาสแรกของปี 2569 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสำเร็จรูป มีรายได้รวม 236 ล้านบาท กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 39 ล้านบาท ธุรกิจรับจ้างฟอกหนัง มีรายได้รวม 26 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 3 ล้านบาท และธุรกิจผลิตและจำหน่ายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย (Safety Products) มีรายได้รวม 177 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 70 ล้านบาท
“ภาพรวมของธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสำเร็จรูป ยังได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังคงไม่แน่นอน รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังไม่คลี่คลาย อีกทั้งยังมีภาวะแข่งขันด้านราคาในตลาดจากคู่แข่งหลายราย อย่างไรก็ตาม ภาพรวมราคาเฉลี่ยยังคงอยู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน เช่นเดียวกันกับธุรกิจฟอกหนัง ที่ในไตรมาสแรก งานรับจ้างจากลูกค้าภายนอกยังเข้ามาไม่มากนัก แต่คาดว่า คำสั่งซื้อจะเริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงกลางปีนี้ โดยบริษัทฯ จะยังคงเฝ้าจับตาสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจและสงคราม ที่มีผลกับยอดคำสั่งผลิตอย่างใกล้ชิดต่อไป” นายภูวสิษฏ์กล่าว
สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย (Safety Products) แม้ว่า ยอดขายรองเท้านิรภัยในไตรมาสนี้จะลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่อยู่ในภาวะชะลอตัว แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับกำไรขั้นต้นที่ระดับสูงได้ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ สามารถทำยอดขายอุปกรณ์นิรภัยได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทำให้ธุรกิจนี้ยังสามารถรักษาการเติบโตไว้ได้
“ผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปีนี้ เราสามารถพลิกจากขาดทุนในปีที่แล้วมาเป็นกำไร โดยตัวเลขดีขึ้นจากปีก่อน 11 ล้านบาท ท่ามกลางปัจจัยท้าทายที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจ ทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการที่เราสามารถทำกำไรขั้นต้นได้ดีขึ้น แม้ว่ายอดขายจะลดลง สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการต้นทุนภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CPL กล่าว
ส่วนทิศทางในปี 2569 ยังคงต้องจับตาปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากสถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายไปในทางที่ดี ก็เชื่อว่า คำสั่งซื้อจากลูกค้าในธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสำเร็จรูปจะค่อยๆ ฟื้นตัว เช่นเดียวกับธุรกิจรับจ้างฟอกหนัง เนื่องจากปัจจุบัน ลูกค้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุโรปต่างก็มองหาโรงงานที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีของ CPL เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รวมถึงประกาศนียบัตรมาตรฐาน “เหรียญทอง” จากองค์กร Leather Working Group (LWG) ประเทศอังกฤษ ที่ให้การรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการผลิตหนังฟอก กับส่วนการผลิตของบริษัทฯ ทั้ง 3 หน่วยผลิต ตอกย้ำแนวทางการทำธุรกิจด้านการผลิตหนังสำเร็จรูป และธุรกิจฟอกหนังตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งนี้ CPL เป็นหนึ่งในผู้ผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูปรายใหญ่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของแบรนด์ชั้นนำของโลก อาทิเช่น อาดิดาส (ADIDAS), ทิมเบอร์แลนด์ (TIMBERLAND), พูม่า (PUMA) และอื่นๆ ที่สั่งซื้อเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตรองเท้ากีฬา และรองเท้าลำลอง โดยตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และอินเดีย รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่เป็นฐานการผลิตรองเท้าแบรนด์ชั้นนำ