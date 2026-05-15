SUSCO เปิดงบ Q1รายได้รวมทะลุ 7 พันล้านบาท

ซัสโก้ เปิดผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1 มีรายได้รวม 7,067 ล้านบาท กำไรสุทธิ 92.47 ล้านบาท ผลจากบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารเผยปี 69 พร้อมเดินหน้าขยายสถานีบริการน้ำมันเพิ่มอีก 10 แห่งเพื่อเข้าสู่เป้าหมายรวม 280 แห่ง ภายใน 2 ปีข้างหน้า พร้อมแตกไลน์ธุรกิจนอนออยล์ ประเมินธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้า แนวโน้มเติบโตต่อเนื่องหวังเป็น New S-Curve สร้างรายได้ระยะยาว หนุนองค์กรสู่การเป็นผู้ให้บริการ Smart Energy & Mobility Solutions เต็มรูปแบบ
นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO หนึ่งในผู้จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569) บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 7,067 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 92.47 ล้านบาท
“ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากหลายปัจจัย ทั้งสถานการณ์ภายในประเทศและนอกประเทศ แต่ก็ยังสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการควบคุมต้นทุน การบริหารสาขา และการขยายธุรกิจใหม่ๆ โดยจากการวางแผนและกลยุทธ์ธุรกิจอย่างรอบคอบ คาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้ยอดขายรวมปีนี้เติบโตประมาณ 8% พร้อมผลักดันองค์กรสู่การเป็นผู้ให้บริการด้าน Smart Energy & Mobility Solutions ได้อย่างเต็มรูปแบบ” นายชัยฤทธิ์ กล่าว
สำหรับในปีนี้ บริษัทฯ วางแผนขยายสถานีบริการน้ำมันเพิ่มอีก 10 แห่ง เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าขยายสถานีบริการน้ำมันให้ครบ 280 แห่งภายในระยะเวลา 2 ปี โดยการขยายสาขาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มปริมาณจำหน่ายน้ำมันรวมของบริษัทฯ ได้โดยตรง อีกทั้งยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการเข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ได้มากขึ้น
ขณะที่ในส่วนของธุรกิจนอนออยล์ ในแง่ของรายได้ยังคงสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ SUSCO SQUARE ซึ่งปัจจุบันมี 4 แห่ง โดยสาขาปิ่นเกล้า ได้เปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2569 และถูกวางให้เป็น “ต้นแบบ” สำหรับการต่อยอดและขยายธุรกิจนอนออยล์ในอนาคต เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ประจำทั้งจากสัญญาเช่าพื้นที่ รวมถึงช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าและการเข้าใช้บริการภายในสถานีบริการน้ำมันมากขึ้น ส่งผลดีต่อภาพรวมของธุรกิจทั้งในด้านรายได้และความแข็งแกร่งของฐานลูกค้าในระยะยาว
นอกจากนี้ ธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ของบริษัทฯ ยังมีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 60% อยู่ที่ 3,758 คัน ทำให้คาดว่าตลาดรถ EV ในปีนี้ของไทยจะเติบโตอีกราว 5.5 – 6% จากกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการสนับสนุนจากภาครัฐ อีกทั้งจะขยายธุรกิจให้เช่าซื้อและเช่ารถ EV ควบคู่กันไป โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มไม่น้อยกว่า 500 คัน ภายในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จะถือเป็น New S-Curve สำคัญที่จะเข้ามาช่วยสร้างการเติบโตและเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ให้กับบริษัทในระยะยาว
ขณะเดียวกันการบริหารต้นทุนและการต่อยอดธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ ยังเดินหน้าขยายการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) และ Solar Rooftop อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการติดตั้ง EV Charger ภายในสถานีบริการน้ำมันไปแล้ว 58 สถานี รวมจำนวนหัวชาร์จ 143 หัวชาร์จ และติดตั้ง Solar Rooftop แล้ว 53 สถานี ซึ่งนอกจากจะช่วยรองรับการเติบโตของผู้ใช้รถ EV แล้ว ยังช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานของสถานีบริการได้ในระยะยาว ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้เสริมจากบริการด้านพลังงาน และช่วยเสริมภาพลักษณ์ด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของบริษัทฯ อีกด้วย