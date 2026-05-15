‘VRANDA’ ฟอร์มสวย! ไตรมาส 1/69 กำไรเติบโตแรง 80% แม้ตลาดท่องเที่ยวไทยชะลอตัว

‘บมจ.วีรันดา รีสอร์ท’ เปิดผลงานไตรมาส 1/2569 โชว์รายได้รวม 521 ล้านบาท เติบโต 22% กวาดกำไรสุทธิ 77 ล้านบาท พุ่งขึ้น 80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) รับปัจจัยหนุนจากโรงแรม ‘วีรันดา รีสอร์ท ภูเก็ต ออโตกราฟ คอลเลกชัน’ เติบโตแรงรับไฮซีซั่น พร้อมรับแรงส่งจากการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์และปิดเทอมดันยอดโตต่อเนื่อง ขณะที่ครึ่งปีหลังเตรียมบุ๊กรายได้โครงการ Veranda Villas & Suites Phuket อีกกว่า 300-400 ล้านบาท
นายภวัฒก์ องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ VRANDA ผู้นำธุรกิจดีไซน์โฮเทลและไลฟ์สไตล์ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่น โดยมีรายได้รวม 521 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (YoY) และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY) ส่งผลให้มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 77 ล้านบาท เติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 80% (YoY) จากปัจจัยการเติบโตของโรงแรมทุกแห่งในเครือวีรันดาฯ ทีมีรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPar) เพิ่มขึ้นในทุกโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรม วีรันดา รีสอร์ท ภูเก็ต ออโตกราฟ คอลเลกชัน ที่เติบโตโดดเด่น สะท้อนรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPAR) ของทุกโรงแรมเพิ่มขึ้น 30% (YoY) เป็น 4,255 บาทต่อคืน
แนวโน้มการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์และช่วงปิดเทอมซึ่งช่วยกระตุ้นยอดจองห้องพักกลุ่มครอบครัว โดยบริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการเปิดตัวโปรแกรมสมาชิกใหม่ V Escape Pass การันตีรายได้ห้องพักแล้วกว่า 20 ล้านบาทจากนักท่องเที่ยวในประเทศ ตอกย้ำความแข็งแกร่งของฐานลูกค้าชาวไทย นอกจากนั้นภายในปีนี้ บริษัทฯ เตรียมทยอยโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้จากโครงการ Veranda Villas & Suites Phuket ซึ่ง คาดว่าจะสร้างรายได้ 300-400 ล้านบาท เข้ามาช่วยหนุนผลประกอบการ
นายภวัฒก์ กล่าวต่อว่า แม้สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางอาจส่งผลต่อต้นทุนพลังงาน และความผันผวนของตลาดท่องเที่ยวโลก แต่ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยในปี 2569 ยังมีความยืดหยุ่นสูง โดยมีนักท่องเที่ยวกลุ่มอิสระ (FIT) จากจีน เป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่มาทดแทนตลาดอื่นๆ ที่อาจได้รับผลกระทบ ซึ่งบริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อรับมือและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในส่วนของตลาดต่างชาติได้โฟกัสกลุ่มลูกค้าระยะใกล้ (Short-haul) ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวบ่อย รวมถึงได้รุกตลาดนักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่ผ่าน Content บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมอย่าง Xiaohong Shu, WeChat และ Douyin เพื่อดึงดูดกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงที่เป็นกลุ่มอิสระให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น
ขณะที่ตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ ได้ออกแคมเปญ "คุณเที่ยว เราช่วย คืนค่าน้ำมันสูงสุด 1,000 บาท" ในช่วง มี.ค. - เม.ย. 2569 เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางด้วยรถยนต์ พร้อมมุ่งเน้นเพิ่มสัดส่วนการจองห้องพักโดยตรง (Direct Booking) ผ่าน Line Official และโปรแกรมสมาชิก V Escape Pass เพื่อลดต้นทุนจากค่าธรรมเนียมและสร้างฐานข้อมูลลูกค้าในการทำ CRM เพื่อสร้างฐานลูกค้าประจำที่แข็งแกร่งในระยะยาว
“ไตรมาส 1/2569 ที่ผ่านมา VRANDA มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 20% โดยเฉพาะในทำเลศักยภาพอย่างภูเก็ตและสมุย ขณะที่ฐานลูกค้าชาวไทยยังคงแข็งแกร่ง เมื่อผนวกกับกลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการขยายการรับรู้รายได้จากทั้งธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ เชื่อว่าผลการดำเนินงานปี 2569 จะเติบโตได้ตามเป้าหมาย”.