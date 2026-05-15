JUBILE กำไรโต33% -เดินหน้ากลยุทธ์ Experience-Driven Luxury

ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากไตรมาส 4 ปี 2568 พลิกเกมโชว์กำไรพุ่งในรอบ 8 ไตรมาส เป็นแรงส่งต่อผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปีนี้บริษัทฯมีรายได้รวม292.99 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 34.75 ล้านบาท สะท้อนการรักษาความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง เพิ่มขึ้นถึง 33% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและสถานการณ์การเมืองโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอน ผ่านกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experience-Driven Luxury) การเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ และ Strategic Collaboration เพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม Young Luxury และ Premium Segment
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)หรือ JUBILE เปิดเผยว่า “แม้ว่าภาพรวมตลาดเครื่องประดับลักชัวรี่ในช่วงต้นปี 2569 ยังคงได้รับผลกระทบต่อความไม่แน่นอนจากสภาวะเศรษฐกิจ Jubilee Diamond ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ๆ และมองหากลุ่มลูกค้าที่ยังสามารถเติบโตได้ ทั้งนี้กลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูงยังให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีคุณค่าเหนือกาลเวลา ขณะที่ผู้บริโภคยุคใหม่เริ่มมองหา แบรนด์ที่สามารถสะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์มากขึ้น ส่งผลให้ Jubilee ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าและประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกเซ็กเมนต์”
ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา Jubilee Diamond เดินหน้าสร้าง Brand Momentum อย่างต่อเนื่อง ผ่านการเปิดตัวคอลเลกชัน “THE GRAND MONARCH” คอลเลกชันปีม้าที่ถ่ายทอดพลังอำนาจและความสง่างามของอาชา ผ่านงานดีไซน์ระดับมาสเตอร์พีซ เพื่อเฉลิมฉลองปีม้ามงคล พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังเปิดตัว “JUBILEE Atelier Collection” อีกหนึ่งคอลเลกชันที่พร้อมเติมประกายให้ทุกวันคือ Jubilee Atelier Collection ภายใต้แนวคิด Everyday Luxury Starts Here กับเครื่องประดับเพชรแท้ที่ออกแบบมาให้ใส่ง่าย สวยได้ทุกวัน และช่วยคอมพลีททุกลุคให้ดูโดดเด่นอย่างมีสไตล์ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าพรีเมียมที่มองหาความพิเศษและคุณค่าในระยะยาว
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ การสร้างปรากฏการณ์ Collaboration ครั้งใหม่ผ่านคอลเลกชัน“JUBILEE x POP MART Sweet Bean – The Language of Love Collection” ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากกลุ่มลูกค้า Gen Y และ Gen Z ด้วยการนำคาแรกเตอร์ Sweet Bean มาถ่ายทอดเป็นเครื่องประดับเพชรดีไซน์ร่วมสมัย สะท้อนแนวคิด “ภาษาแห่งความรัก” ผ่านดีไซน์สุดพิเศษทั้ง 3 แบบ ช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราเชื่อว่าการสร้างแบรนด์ในยุคปัจจุบัน ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการจำหน่ายสินค้า แต่ต้องสามารถสร้าง Emotional Connection และ Luxury Experience ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง Jubilee Diamond จึงยังคงเดินหน้าพัฒนาทั้งสินค้า การบริการ และการสื่อสารแบรนด์ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับแผนธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่ ควบคู่กับการดูแลฐานลูกค้าเดิมผ่านกลยุทธ์ CRM และ Omni-channel พร้อมเตรียมเปิดตัวคอลเลกชันใหม่และกิจกรรมทางการตลาดตลอดทั้งปี เพื่อสร้าง Brand Engagement และผลักดัน Jubilee Diamond ให้ก้าวสู่การเป็นแบรนด์ลักชัวรี่ไทยคุณภาพระดับโลกอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือการยกระดับแบรนด์สู่การเป็น Experience-Driven Brand ตอกย้ำบทบาทของ Jubilee Diamond ในการเป็นมากกว่าแบรนด์เครื่องประดับเพชร แต่คือ Lifestyle Curator ที่ส่งมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าในทุกมิติของชีวิตลูกค้า
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25–26 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ได้จัดเอ็กซ์คลูซีฟทริป “Blossom of Vitality: The Jubilee Wellness Journey” สำหรับสมาชิกคนสำคัญของJubilee Sparkling Club ในรูปแบบ Sparkling Wellness Retreat เดินทางสู่หัวหินด้วยขบวนรถไฟระดับตำนาน SRT Royal Blossom ภายใต้แนวคิด Wellness & Longevity เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าระดับ High Net Worth ที่ไม่ได้มองหาเพียงเครื่องประดับเพชร แต่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของการใช้ชีวิต สุขภาพ และความสมดุลในระยะยาว สะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์ในการพัฒนา Experience ที่เชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ ความงาม และความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างลึกซึ้ง” นางสาวอัญรัตน์กล่าวปิดท้าย