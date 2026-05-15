TSE เปิดผลงานไตรมาสแรกรายได้ 327 ลบ.

ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ อวดผลงานไตรมาสแรกมีรายได้ 326.95 ล้านบาท EBITDA อยู่ที่ 177.45 ลบ. และมีกำไรจากการดำเนินงาน 95.49 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า การบริหารจัดการต้นทุน และการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟากซีอีโอ “ดร.แคทลีน มาลีนนท์” ระบุปี 69 เดินหน้า New Solar Big Lot ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 พร้อมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (WTE) รวมถึงโครงการใหม่ๆของภาครัฐ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มชุมชน หนุนธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2569) มีรายได้รวม 326.95 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 52.81 ล้านบาท EBITDA อยู่ที่ 177.45 ลบ. และมีกำไรจากการดำเนินงาน 95.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.57% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า การบริหารจัดการต้นทุน ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนขายและบริการในไตรมาส 1/2569 ลดลง 9.51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักจากการปรับตัวลดลงของราคาวัตถุดิบ (Raw Material) ของกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลง 27.33% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และทยอยชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (Project Finance) อย่างต่อเนื่อง
สำหรับเหตุการณ์สำคัญในไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ ได้ดำเนินการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายหลังได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2567 สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน จำนวนทั้งสิ้น 21 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 136.10 เมกะวัตต์ โดยโครงการดังกล่าวมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) เท่ากับ 2.1579 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ตลอดอายุสัญญา 25 ปี และมีกำหนดทยอยเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในช่วงปี พ.ศ. 2570-2571 จำนวน 20 โครงการ และปี พ.ศ. 2573 จำนวน 1 โครงการ
ในปี 2569 บริษัทฯ เตรียมเดินหน้าลงทุนในโครงการ New Solar Big Lot ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 ควบคู่กับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (WTE) รวมถึงเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆของภาครัฐ อาทิ โครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้และเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในระยะยาว
“บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารโครงสร้างทางการเงินอย่างรอบคอบ พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างกระแสเงินสดและรายได้อย่างต่อเนื่อง รองรับการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในอนาคต” ดร.แคทลีน กล่าว