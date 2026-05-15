BKGI กำไรพุ่ง 285 %

แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น โชว์ผลงานไตรมาส 1/69 มาตามนัด! กวาดกำไร 31.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 285.08% และรายได้รวม 153.15 เพิ่มขึ้น 89.07% จากรายได้การให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ฟากซีอีโอ "ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล" ระบุแนวโน้มความต้องการใช้บริการด้านจีโนมิกส์ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งขยายแพลตฟอร์มตรวจพันธุกรรมให้เพียงพอมากยิ่งขึ้น มั่นใจกลยุทธ์ของบริษัทฯจะผลักดันเป้ารายได้ปีนี้ เติบโต 20-30% ตามแผน
ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (BKGI) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569) มีกำไรสุทธิ 31.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 285.08 % เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 8.11 ล้านบาท และ มีรายได้รวม 153.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 89.07% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 81.00 ล้านบาท
ปัจจัยที่สนับสนุนรายได้และกำไรที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ มาจากความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้จากการขายและรายได้ในกลุ่มบริการเฉพาะทางมีการเติบโตที่ดี และกลุ่มบริษัทฯมีความเชี่ยวชาญและมีความได้เปรียบเชิงเทคนิคจากการตรวจคัดกรองอื่นๆ รวมถึงการเริ่มรับรู้รายได้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เริ่มให้บริการในปี 2568
สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินงาน บริษัทฯใช้กลยุทธ์ในการกระจายผลิตภัณฑ์เชิงรุก นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ให้กว้างยิ่งขึ้น และดำเนินการด้วยความยืดหยุ่น สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและการให้บริการที่ครอบคลุม มีความเชี่ยวชาญในการจัดตั้ง และบริหารห้องปฏิบัติการด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง อีกทั้งยังได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก BGI Group ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพในการขยายบริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ขณะที่แผนธุรกิจในปี 2569 BKGI เดินหน้าขยายแพลตฟอร์มตรวจพันธุกรรมมากขึ้น เพื่อการเป็นผู้ให้บริการโซลูชันครบวงจรให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานด้านสุขภาพและสาธารณสุข ทั้งภาครัฐเอกชน ซึ่งจะสร้างรายได้ในส่วนของรายได้จากการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือ และรายได้ประจำจากการขายน้ำยา ซึ่งมีลักษณะเป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) และความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ DNA ให้ครอบคลุมการบริการ เพิ่มการเข้าถึงการตรวจพันธุกรรม ทั่วประเทศ
นายกิตติคุณ รอดรังนก ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (BKGI) กล่าวว่า บริษัทฯเตรียมงบลงทุนราว 40 ล้านบาท เพื่อขยายแพลตฟอร์มเทคโนโลยี ซึ่งคาดว่าจะช่วยขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ได้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาบริการตรวจขั้นสูง เช่น การตรวจ Biological Age ด้านเวลเนส และการประเมินความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ จากจุดแข็งของ BKGI ที่ให้บริการด้านจีโนมิกส์ได้แบบครบวงจร ครอบคลุมทุกช่วงวัย จะช่วยสนับสนุนรายได้ในปี 2569 เติบโตที่ 20–30% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา