FSMART แตกไลน์ลุย PropTech ร่วม FORTH ปั้นแพลตฟอร์มอสังหาฯ

ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ร่วมทุนบริษัทแม่ "ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น" รุกธุรกิจ PropTech พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ ซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร รับเทรนด์อสังหาฯ ขยายโอกาสทางธุรกิจบนเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมโชว์งบการเงิน Q1/2569 ยังแข็งแกร่ง รายได้รวม 632 ล้านบาท กำไรสุทธิ 135.5 ล้านบาท แรงหนุนจากพอร์ตสินเชื่อคุณภาพยังขยาย และธุรกิจหลักยังเติบโตต่อเนื่อง มั่นใจรักษาสมดุลทุกธุรกิจ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “FSMART” ผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจร “บุญเติม” และเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “GINKA Charge Point” ภายใต้วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ร่วมกับ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH เพื่อประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มที่ช่วยบริหารจัดการด้านการซื้อ ขาย และเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบและบริการที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/2569
การร่วมลงทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทไปสู่ธุรกิจด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ พร้อมต่อยอดการพัฒนาระบบและบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตในอนาคต โดยอาศัยจุดแข็งด้านเทคโนโลยี ระบบชำระเงิน และโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของกลุ่มบริษัทในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต
ทั้งนี้ บริษัทร่วมทุนดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดย FSMART ถือหุ้น 51% และ FORTH ถือหุ้น 49% ซึ่งแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า กลุ่ม FSMART และ FORTH มองเห็นโอกาสของธุรกิจ PropTech ที่ใช้งานง่าย มั่นคง ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มให้ข้อมูลซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป แต่สามารถต่อยอดสู่บริการดิจิทัลและระบบชำระเงินแบบครบวงจร เพื่อสร้างรายได้จากค่าบริการ รายได้จากค่าสมาชิก เชื่อว่าจะเป็น New Growth ที่ช่วยปลดล็อกตลาดอสังหาริมทรัพย์และสร้างการเติบโตระยะยาว ขณะที่กลุ่ม FORTH มีพาร์ทเนอร์ครอบคลุมการให้บริการทุกด้าน อีกทั้งมีจุดแข็งด้านเทคโนโลยี ระบบชำระเงิน และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่พร้อมต่อยอดแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต
ด้านผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทมีรายได้รวม 632 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 135.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.18 บาท โดยในไตรมาสนี้ยังคงเติบโตได้ดีจากการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อครบวงจร ที่มีรายได้ดอกเบี้ย 83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมียอดสินเชื่อคงค้างรวม 1,401 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพการเติบโตของธุรกิจภายใต้การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยบริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระดับ NPL อยู่ที่ 6%
ขณะที่ธุรกิจเติมเงิน-รับชำระเงินอัตโนมัติและบริการทางการเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักยังคงมีเสถียรภาพจากเครือข่าย “ตู้บุญเติม” จำนวน 115,381 ตู้ ครอบคลุมทุกชุมชนทั่วประเทศ รองรับบริการทางการเงินครบวงจรผ่านการเป็นตัวแทนธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง ทั้งบริการฝาก ถอน โอนเงินสด และบริการยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) โดยในไตรมาสนี้มีมูลค่าธุรกรรมผ่านตู้รวม 9,054 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทเตรียมที่จะเพิ่มการเป็นตัวแทนธนาคารพาณิชย์ 1 แห่งภายในไตรมาส 2 นี้
ส่วนธุรกิจเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “GINKA Charge Point” ปัจจุบันขยายแล้ว 596 หัวชาร์จทั่วประเทศ ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 1,000 หัวชาร์จภายในปีนี้ ขณะที่ “เต่าบิน” ซึ่งบริหารโดย บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด มีจำนวนติดตั้ง 7,819 ตู้ทั่วประเทศ สร้างยอดขายรวม 505 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2% จากการขยายจำนวนตู้ การคัดเลือกทำเลติดตั้งที่มีศักยภาพ และแคมเปญที่ช่วยสนับสนุนการใช้งานซ้ำและการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง
“บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างสมดุล ทั้งการรักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักอย่างธุรกิจเติมเงิน พร้อมขยายพอร์ตสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ และต่อยอดธุรกิจใหม่ เพื่อเสริมฐานรายได้ที่ยั่งยืน และยกระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้มากที่สุด” นายณรงค์ศักดิ์กล่าว