หุ้นแกว่งไซด์เวย์อัพ รับ Sentiment ประชุม 2 ผู้นำสหรัฐฯ-จีนสัญญาณบวก แต่จับตา DELTA กดดัน

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีเคลื่อนไหวไซด์เวย์อัพ ได้แรงหนุนจาก Sentiment การลงทุนในวันนี้ยังคงได้รับอิทธิพลเชิงบวกจากกระแส AI ที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั้งในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง อีกทั้งตลาดยังมีความคาดหวังต่อการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีน หลังจากล่าสุดสหรัฐฯ มีท่าทีผ่อนปรนให้ NVIDIA สามารถส่งออกชิปไปยังประเทศจีนได้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ช่วยให้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมดีขึ้น
สำหรับปัจจัยภายในประเทศที่น่าจับตาในวันนี้ คือ การที่นายกรัฐมนตรีจะมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวางโครงสร้างการเติบโตของประเทศในอนาคต
อย่างไรก็ตามแม้วันนี้ดัชนีมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น แต่ต้องระมัดระวังความผันผวน เพราะดัชนีเข้าใกล้ระดับสูงสุดเดิมของปีนี้
ที่ 1,545 จุด ซึ่งถูกผลักดันจากการปรับขึ้นของ DELTA เป็นหลัก ซึ่งทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้เข้าเกณฑ์กำกับการซื้อขาย (Trading Alert) ได้ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง อาจส่งผลให้ DELTA ถูกถอดออกจากดัชนี SET50 ในการทบทวนรอบครึ่งปีหลัง และจะสร้างความผันผวนกับตลาดได้
ส่วนการปรับตัวขึ้นของหุ้นหลายกลุ่มเมื่อวานนี้เป็นลักษณะของการซื้อคืน หลังจากบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ แต่ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจาก Valuation ของตลาดในปัจจุบันค่อนข้างสูง
ประเมินกรอบแนวรับ 1,520 จุด และแนวต้าน 1,545 - 1,550 จุด