ธปท.ขยายเกณฑ์LTVต่อ 1 ปีหนุนอสังหาฯฟื้นตัว

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขยายเวลาการผ่อนเกณฑ์ LTV (Loan to Value) ต่อปี 1 ปี ถึง 30 มิถุนายน 2570 หนุนการฟื้นตัวภาคอสังหาริมทรัพย์ เชื่อไม่กระทบเสถียรภาพระบบการเงิน พร้อมไม่เห็นสัญาณเก็งกำไร
การขยายระยะเวลาการผ่อนคลายเกณฑ์ LTV ครั้งนี้ ธปท. มีวัตถุประสงค์เพื่อประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยที่ผ่านมาอุปสงค์ของที่อยู่อาศัยยังอ่อนแอตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเพิ่มเติมซึ่งส่งผลต่อต้นทุนของผู้ประกอบการและกำลังซื้อของภาคครัวเรือน
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินว่า การขยายระยะเวลาการผ่อนเกณฑ์ LTV ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินค่อนข้างจำกัด เนื่องจากสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังการให้สินเชื่อและในช่วงที่ผ่านมายังไม่เห็นสัญญาณการเก็งกำไรที่ผิดปกติแต่อย่างใด