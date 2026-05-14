หุ้นปิดพุ่ง 21.86 จุด รับข่าวสหรัฐปล่อยชิป NVIDIA ส่งจีน-งบ Q1 หุ้นใหญ่พาเหรดกำไรสวย

ตลาดหุ้นไทย ปิดวันนี้ที่ 1,539.12 จุด เพิ่มขึ้น 21.86 จุด (+1.44%) มูลค่าซื้อขาย 75,021.67 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีพุ่งขึ้นแรงช่วงบ่าย โดยทำจุดสูงสุด 1,540.07 จุด และจุดต่ำสุด 1,524.78 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 319 หลักทรัพย์ ลดลง 169 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 170 หลักทรัพย์
นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ตอบรับความคาดหวังเชิงบวกจากการหารือระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ และนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เชื่อว่าจะมีการผ่อนคลายสงครามการค้า โดยเฉพาะมีกระแสข่าวว่าทางการสหรัฐผ่อนปรนให้ NVDIA ส่งออกชิปไปให้กับบริษัทในจีนได้ เป็นปัจจัยหนุนหุ้นที่เกี่ยวข้อง และเป็น Sentiment บวกให้กับตลาดหุ้น
ขณะที่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/69 หุ้นใหญ่หลายตัวรายงานผลกำไรออกมาดี ทำให้มีแรงซื้อเข้ามาหนุนดัชนีในวันนี้ รวมทั้งคาดว่าแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติยังเข้ามาช่วยเสริมอีกแรง
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งไซด์เวย์ในกรอบหลังจากขึ้นมาค่อนข้างมากทำให้อัพไซด์อาจเริ่มจำกัด โดยให้แนวต้าน 1,550 จุด แนวรับ 1,510 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 6,649.93 ล้านบาท ปิดที่ 334.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 5,579.43 ล้านบาท ปิดที่ 46.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 4,182.28 ล้านบาท ปิดที่ 33.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,520.42 ล้านบาท ปิดที่ 197.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 3,461.11 ล้านบาท ปิดที่ 14.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท