TMI ฟอร์มสวย! Q1/69 สะท้อนความสำเร็จจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

TMI ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2569 โชว์กำไรสุทธิเติบโตขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตอกย้ำถึงศักยภาพในการบริหารจัดการต้นทุนที่ยอดเยี่ยมและการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 มีกำไรสุทธิ 14.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.91% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 11.29 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายรวม 145.29 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหนุนการเติบโตจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนขายรวมอยู่ที่ 84.33 ล้านบาท ลดลง 13.83% จาก 97.86 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะต้นทุนการจัดการโรงไฟฟ้าที่ปรับลดลงถึง 18.64% ค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 22.59 ล้านบาท ปรับตัวลง 3.21% จาก 23.34 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการปรับลดหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนต้นทุนทางการเงินอยู่ที่4.58 ล้านบาท ลดลง 23.65% จาก 6.00 ล้านบาทในปีก่อน สะท้อนผลจากดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ที่ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ การบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพยังช่วยให้ต้นทุนการขายและบริการปรับตัวลดลงตามไปด้วย
สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจที่เหลือของปี2569 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์หลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่างยังคงมีเสถียรภาพและแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ตอกย้ำศักยภาพการแข่งขันของบริษัทในอุตสาหกรรม ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ ณ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีความคืบหน้าตามแผน โครงการดังกล่าวไม่เพียงสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนด้านพลังงานสะอาด แต่ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน