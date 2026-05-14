SAPPEเปิดแคมเปญใหม่ “ดริ้งค์สดชื่น คืนความเริ่ด”

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE กล่าวว่า “เซ็ปเป้ บิวติ พยายามทำให้แบรนด์เข้าใกล้ผู้บริโภครุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ในปีนี้เราอยากต่อยอดให้แบรนด์เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ได้ชัดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง ทั้งในเรื่องสุขภาพ ความมั่นใจ และการเป็นตัวเอง เราอยากให้เซ็ปเป้ บิวติ เป็นมากกว่า Functional Drink แต่เป็นแบรนด์ที่ช่วยเติมความสดชื่นและความมั่นใจระหว่างวันให้กับผู้บริโภคได้จริง”
การสื่อสารครั้งนี้ต่อยอดจากอินไซต์ผู้บริโภคจาก Millieu Brand Health Check (Jan 2025) ที่พบว่า 3 เหตุผลหลักที่คนไทยเลือกดื่ม Functional Drink คือ คุณประโยชน์ที่ตอบโจทย์ 51% ความสดชื่น 47% และ รสชาติอร่อย 43% ทำให้ “เซ็ปเป้ บิวติ” ต้องการสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจง่ายขึ้นตั้งแต่แรกเห็น ทั้งในเรื่องรสชาติ หน้าที่ของผลิตภัณฑ์ และการดูแลตัวเองในแต่ละวัน พร้อมย้ำจุดยืนเรื่อง Self-Love หรือการรักและดูแลตัวเอง ซึ่งเป็น DNA สำคัญของแบรนด์มาโดยตลอด
สำหรับแคมเปญ “ดริ้งค์สดชื่น คืนความเริ่ด” เซ็ปเป้เลือกหยิบเอา TikTok Culture มาต่อยอดผ่านการเปิดตัว Friend of Beauti อย่าง “อั่งเปา”, “จาว่า” และ “เนมมิ” แก๊งนางฟ้า TikTok ขวัญใจวัยรุ่น ที่จะมาถ่ายทอดโมเมนต์ “ความเริ่ดหล่นหายระหว่างวัน” ผ่านหนังโฆษณาสั้น 4 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นวันที่ต้องเจอแดดแรง ฝุ่นควัน กินหนัก หรือใช้ชีวิตหนัก ก่อนที่ “เซ็ปเป้ บิวติ” จะเข้ามาช่วยคืนความสดชื่นและความมั่นใจกลับมาอีกครั้ง พร้อมสร้างสีสันด้วย Easter Egg สุดเซอร์ไพรส์จาก “เป้ อารักษ์” ที่มาร่วมเซฟความเริ่ด สะท้อนการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภคกลุ่มเดิมและคนรุ่นใหม่ผ่านคอนเทนต์ที่สนุก เข้าถึงง่าย และแชร์ต่อได้บนโลกออนไลน์
นอกจากนี้ เซ็ปเป้ยังเตรียมเดินหน้าสื่อสารแคมเปญอย่างต่อเนื่องทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้าง Brand Engagement กับผู้บริโภครุ่นใหม่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์บน TikTok และ Social Media กิจกรรมร่วมสนุกกับแฟนๆ รวมถึงการทำงานร่วมกับ Influencer และ Creator ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ “เซ็ปเป้ บิวติ” เข้าไปอยู่ในทุกโมเมนต์ของการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวัน พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ Functional Drink ที่เข้าใจคนรุ่นใหม่ทั้งในเรื่องสุขภาพ ความสดชื่น และการใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง
