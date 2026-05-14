TTBเปิดตัว'ทีทีบี ลีสซิ่ง'ต่อยอดสู่สินเชื่อรถจักรยานยนต์-ตั้งเป้ายอด1หมื่นล.ใน3ปี

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)(ทีทีบี)เปิดตัว “ทีทีบี ลีสซิ่ง” รุกตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์อย่างเต็มรูปแบบ ชูจุดแข็งด้าน Data, Technology และ Good Governance พัฒนาโมเดลสินเชื่อที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมตั้งเป้าก้าวสู่ Top 3 ของตลาดภายใน 3 ปี
นายมงคล เพียรพิทักษ์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีบี ลีสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า ทีทีบี ลีสซิ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารทหารไทยธนชาต(ทีทีบี)ร่วมกับ เอ็มบีเค ผ่านบริษัท ทีทีบี คอนซูมเมอร์ จำกัด และบริษัท เอ็มบีเค เอฟไอเอ็นบี โฮลดิ้ง จำกัด สร้างโมเดลระบบสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ยืดหยุ่น เข้าถึงง่าย เป็นธรรม และเชื่อถือได้ มุ่งลดอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนคุณภาพ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มมนุษย์เงินเดือน กลุ่มอาชีพอิสระ และกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน (Underserved) ด้วยจุดเด่นเรื่องการอนุมัติที่รวดเร็วผ่านเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ รวมถึงการต่อยอดไปสู่ช่องทางดิจิทัลในอนาคต ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ได้ง่ายขึ้น ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม
"ทีทีบี ลีสซิ่งถือเป็นการต่อยอดจากสินเชื่อรถยนต์มาสู่สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ 5 ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพของคนไทยในปัจจุบัน โดยทีทีบี ลีสซิ่งถือเป็นการรวมจุดเด่นทั้งจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจ พันธมิตรที่แข็งแกร่งจากบริษัทเดิม(ทีลิสซิ่ง)ที่อยู่ในธุรกิจมากว่า 20 ปี และความเชี่ยวชาญด้านเดต้า-ดิจิทัลจากทีทีบี ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะทำให้เกิดโมเดลที่ทำให้การเข้าถึงสินเชื่อที่ง่ายขึ้น ฐานลูกค้าที่กว้าง-หลากหลาย ขั้นตอนการพิจารณามีประสิทธิภาพมากขึ้น-รวดเร็วขึ้น และต้นทุนทางการเงินที่เอื้อต่อการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น จากโมเดลดังกล่าว ทีทีบี ลีสซิ่งจึงตั้งเป้าหมายที่จะขึ้นเป็นอันดับ 3 ในธุรกิจในอีก 3 ปี(ปี 2572) หรือมียอดคงค้างประมาณ9,000-10,000 ล้านบาท จากสิ้นปีนี้ตั้งเป้าหมายยอดคงค้าง 3,000 ล้านบาท"
นายมงคลกล่าวอีกว่า ทีทีบีลีสซิ่งได้เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวนผู้ขอสินเชื่อเข้ามาประมาณ 3,000 ราย มียอดที่อนุมัติ 2,000 ราย มีอัตราการอนุมัติที่ 60% ขณะที่การบริหารคุณภาพหนี้นั้น ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และตั้งเป้าที่จะมียอดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)ต่ำกว่าอุตสาหกรรมที่ระดับ 5%
"เรามั่นใจว่า ด้วยประสบการณ์ในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และการนำ Data และ AI ผสานกับ Good Governance เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีคุณภาพได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม จะทำให้ทีทีบี ลีสซิ่งเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ที่ผู้บริโภคไว้วางใจเมื่อนึกถึงสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ พร้อมก้าวขึ้นเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการผลักดันธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็น Top 3 ของตลาดภายใน 3 ปี บนพื้นฐานของการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและยั่งยืน"