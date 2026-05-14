SA ดันเทคโนโลยี “Air Ventilation” เจาะตลาดนวัตกรรมที่อยู่อาศัย

ไซมิส แอสเสท เปิดเกมรุก! ผลักดันเทคโนโลยี Air Ventilation เจาะตลาดนวัตกรรมที่อยู่อาศัย ตอบรับเมกะเทรนด์สุขภาพที่เติบโตต่อเนื่อง ชูจุดเด่นช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 ได้สูงถึง 99.9% มาพร้อมระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ ลดสารก่อภูมิแพ้ ไรฝุ่น และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ฟากผู้บริหารมั่นใจ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ตั้งเป้าปี 69 รุกขยายการติดตั้งจากโครงการที่อยู่อาศัยในเครือสู่ตลาดภายนอกเพิ่มขึ้น
นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA เปิดเผยว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โลกต้องเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้คนในวงกว้าง ทำให้หลายคนหันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศและการดูแลสุขภาพภายในที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น
บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยจากฝุ่น ควัน และเชื้อโรคต่างๆ โดยหนึ่งในนวัตกรรมสำคัญจาก บริษัท ไซมิส เทคโนโลยี จำกัด คือ “Air Ventilation” ระบบหมุนเวียนอากาศอัจฉริยะที่ช่วยในการกรองอากาศ และฝุ่น PM 2.5 พร้อมทั้งช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศบริสุทธิ์ภายในบ้าน ซึ่งตอบโจทย์กับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน
โดย Air Ventilation สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้สูงถึง 99.9% พร้อมดึงอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาเพิ่มระดับออกซิเจน และสร้างการหมุนเวียนอากาศภายในห้องอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ ที่สามารถปรับการทำงานโดยอัตโนมัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังมีฟังก์ชันปล่อยประจุลบ ช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ ไรฝุ่น และกลิ่นไม่พึงประสงค์ เพื่อมอบความสดชื่นในทุกพื้นที่การใช้งาน
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อโรคเพิ่มมากขึ้นโดยร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ที่เชื่อถือได้ เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งมีการติดตั้งให้กับลูกบ้านของโครงการ และเปิดขายให้บุคคลภายนอกที่สนใจติดตั้ง
“นวัตกรรมด้านคุณภาพอากาศถือเป็นเมกะเทรนด์ที่มีแนวโน้เติบโตขึ้นต่อเนื่องในระยะยาว จากทั้งปัจจัยด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ในปี 2569 บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการขยายตลาดทั้งในกลุ่มผู้ที่อยู่อาศัย และอาคารสำนักงานภายนอกโครงการมากขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ”
สำหรับโซลูชัน Air Ventilation ครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั้ง ไปจนถึงการบำรุงรักษาอย่างครบวงจร โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเปลี่ยนทุกพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยอากาศที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง เพื่อให้ทุกพื้นที่กลายเป็นพื้นที่ของอากาศบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ผู้ที่สนใจติดตั้ง Air Ventilation สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 065-506-5888 , 063-385-9111