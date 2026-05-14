SCB WEALTH ชู 3 ทริปลงทุน Chill-Adventure ตอบโจทย์ความเสี่ยงเฉพาะตัวมุ่งเป้าหมายชีวิตยั่งยืน

นายศรชัย สุเนต์ตา, CFA Deputy Head of High Net Worth and Affluent Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในโลกการลงทุนที่ข้อมูลการลงทุนมีมากมายและเข้าถึงได้ง่าย ความท้าทายของผู้ลงทุนอยู่ที่การมีตัวเลือกมากเกินไปจนไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเผชิญความไม่แน่นอนสูง ทั้งจากเงินเฟ้อ ภาวะดอกเบี้ย ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และความผันผวนของตลาดการเงิน ซี่งส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
ภายใต้บริบทนี้ SCB WEALTH มองว่า คุณภาพของคำแนะนำ มีความสำคัญมากกว่าปริมาณของข้อมูล โดยคำแนะนำที่ดีควรต้อง ครบถ้วน เข้าใจง่าย มีโครงสร้างชัดเจน และเชื่อมโยงกับเป้าหมายชีวิตของลูกค้า ไม่ใช่เพียงการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกหรือผลิตภัณฑ์จำนวนมาก แนวคิด " Where Your Wealth Finds its Path " จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นกรอบแนวคิด ที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถมองภาพรวมของการลงทุนได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของตนเองมากขึ้น บนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แนวคิดดังกล่าวตอกย้ำ Core Value เรื่อง HYPER-PERSONALIZATION ของ SCB WEALTH ที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการแบบเฉพาะบุคคลอย่างแท้จริง
หนึ่งในหัวใจสำคัญของแนวคิดนี้ คือ การนำการเดินทาง (Journey) มาใช้ช่วยอธิบายการลงทุนให้เข้าใจง่ายขึ้น ผ่านรูปแบบทริปที่แตกต่างกันตามสไตล์และระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน เพราะการเดินทางที่ไม่มีทริปใดแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน การลงทุนก็ไม่มีเส้นทางเดียวที่ตอบโจทย์ทุกคนเช่นกัน แต่ละคนมีจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน มีระยะเวลาที่ไม่เท่ากันและระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้ก็แตกต่างกันไป
SCB WEALTH จึงจัดโครงสร้างเส้นทางการลงทุนออกเป็น 3 รูปแบบหลัก เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าใจตนเองได้ง่ายขึ้น ได้แก่ 1) Chill Trip สะท้อนการลงทุนที่แบบไม่หวือหวา ให้ความสำคัญกับการหาโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มากกกว่าการเงินฝาก แต่ไม่ต้องการรับความผันผวนมากเกินไป เน้นความสบายใจ ตัวอย่างกองทุนที่แนะนำเช่น กองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 5 ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม (SCBINCA) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio Lite หรือ SCBGMLITE(A) เป็นต้น
(2) On the Road Trip สะท้อนการลงทุนที่ผสมผสานระหว่างการเติบโต และการควบคุมความเสี่ยง แต่ยังมองหาโอกาสให้พอร์ตสามารถเติบโตมากขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาความสมดุลระหว่างโอกาสเติบโตและความสบายใจ ยอมรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง เช่น กองทุนผสมที่ลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่หลากหลาย ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi-Asset Core Portfolio (SCBGMCORE ) ภายใต้การบริหาจัดการของ BlackRock บริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก, กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation (SCBGA) ภายใต้การบริหารจัดการของ SCB Julius Baer และ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity ( SCB CIO) ภายใต้การบริหารจัดการของ SCB CIO โดยกองทุนทั้ง 3 กองทุน มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 5
(3) Adventure Trip สะท้อนการลงทุนที่มุ่งแสวงหาโอกาสการเติบโตในระยะยาว พร้อมรับความผันผวนที่สูงขึ้น เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบที่ดี เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่พร้อมเปิดรับความท้าทาย เปรียบเสมือนทริปผจญภัยที่ตื่นเต้น มีโอกาสค้นพบปลายทางที่แตกต่าง แต่ก็ต้องอาศัยความพร้อมและความเข้าใจความเสี่ยงที่มากขึ้นเช่นกัน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (SCBS&P 500 ) ระดับความเสี่ยง 6 ที่เน้นการลงทุนในบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา , กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor ( SCBSEMI) ระดับความเสี่ยง 7 ที่เน้นสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทผู้นำด้าน Semiconductor ทั่วโลก เป็นต้น
นอกจากนี้ SCB WEALTH ยังมีกองทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ(USD) ที่ถูกวางบทบาทเป็นเสมือน Passport ของพอร์ตการลงทุน ที่ช่วยเปิดประตูให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงโอกาสในตลาดโลก เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารพอร์ต และเสริมการกระจายความเสี่ยงในมิติของสกุลเงิน
ในเชิงโครงสร้างการให้บริการของแนวคิดนี้ ยังสะท้อนการผสานระหว่างเทคโนโลยีและคน อย่างสมดุล โดยการนำ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบคำแนะนำที่สอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้ามากขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องอาศัยประสบการณ์ ความเข้าใจ และความไว้วางใจของลูกค้า ผ่านที่ปรึกษาการเงินการลงทุนรายบุคคล (Relationship Manager :RM )เข้ามาทำหน้าที่ในการวางแผนความมั่งคั่ง ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขมาพิจารณาได้เพียงอย่างเดียว
นายศรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในยุคที่ความมั่งคั่งมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของเงินลงทุน การรักษาสภาพคล่อง การวางแผนการศึกษาบุตร หรือการเตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณ การให้คำแนะนำด้านการลงทุนจึงต้องก้าวข้ามการมองเพียงผลตอบแทน ไปสู่การมองเป้าหมายชีวิตโดยรวมของลูกค้าและออกแบบเส้นทางการลงทุนที่ตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง
"เมื่อโลกของการลงทุนไม่มีคำตอบเดียวที่เหมาะกับทุกคน สิ่งสำคัญจึงไม่ใช่การหาคำตอบที่ดีที่สุดในภาพรวม แต่คือการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละบุคคล แนวคิด Where Your Wealth Finds its Path จึงเป็นเหมือนเข็มทิศที่ช่วยนำทางให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ และเดินทางสู่เป้าหมายทางการเงินได้อย่างยั่งยืน" นายศรชัย กล่าว